影評：《謊知真愛》無法接受自己而面對一生的後悔

2023年度《電影試片室》遴選出的十大電影當中,排第二的作品。一個成名作家回到故鄉,發現自己初戀情人的秘密。

著名作家Stephane,回到故鄉酒鄉Cognac,參與一個酒莊為新酒命名的活動。故鄉以貴賓格式接待他。這是Stephane 35年來,首次回老家。

重遊舊地的時候,Stephane 回想起自己17歲的時候,學校中,外形酷的一個壞孩子Thomas,吸引了他的目光。Thomas 身邊有眾多朋友陪伴,但是在認識Thomas 之後,也發現兩人有共同的秘密。在上世紀80年代的法國,城市外的地方,還對同性之間的情感沒能接受。正當兩人嘗試給未來鋪路的時候,Thomas 斷然結束戀情,Stephane 後來也離開成長的地方。

Stephane 之後發現,幫忙接待他的Lucas,也是自己初戀情人的兒子。他們都想從對方了解,Thomas 對初戀一字不說的原因。

一段看不到未來的戀情,是許多人能夠感同身受的。處於困境中的當事人,也經常看不見事情的真相。導演Olivier Peyon 根據法國暢銷小說改編的這部電影,給觀眾不斷猜測的懸疑。在發現真相的時候,為故事中的人物感到惋惜。許多人的生活因為身處的年代和環境不同,無法得到快樂。這是眾多西方國家年輕一代很難想像得到的。

劇情突出的其中一點,更是Thomas 這個留在鄉村生活的人,也是第一個看得到作家才華的人,給了他追夢的自信。故事的純,就是要人們在身邊其他人的身上,得到或給予啟發。發出的善心可以在未來發揮出,意想不到的效應。不論自己後來的生活如何,也還能夠造福,與自己分道揚鑣的摯友、情人。

《謊知真愛 Lie With Me》要人質問並試圖擺脫社會的枷鎖,追求幸福與快樂。獲得滿分五分的最佳評價,觀眾不該錯過。

電影2月28日開始,在主要的串流平台,例如Amazon Prime Video、Apple TV、Google Play、Vudu 和KinoNOW 上映。

電影網頁:https://cinando.cn/en/Film/lie_with_me_437774/Detail

