週六晚舊金山(三藩市)市中心舉行農曆新年大巡遊,被喻為亞洲以外規模最大,而且是少數在夜間進行的巡遊之一,歷時近三小時,有超過一百支隊伍參加,當局估計吸引了數萬人到現場觀看。

首先由荷里活亞裔影后,龍年出生的演員Awkwafina林家珍揭開序幕,今年有122個組織以及19輛花車隊伍參加,當中包括政府部門、當地非弁利組織和公司等,巡遊隊伍從聯合廣場到華埠,超過1英里長的遊行路線兩旁的行人路,擠滿了遊客和市民,當局估計吸引了數萬人到現場觀看。

大巡遊由中華總商會籌辦,主辦單位希望能藉此幫助振興舊金山市中心經濟。

去年大巡遊下大雨,今年天公造美,令觀看的人潮洶湧,氣氛熱烈。

今年是由賀歲金龍、燒爆竹,以及放煙花,作為巡遊的尾聲。

