【灣區走走】西班牙走走系列-探訪托雷多古都，穿越時光感受中世紀的奇蹟

精彩不斷，回味無窮！新一季西班牙之旅已經風光上路，托雷多的古老城市、六朝文化，都在節目中展現出色。如果您錯過了首播，別擔心，精彩內容即刻回歸！在這一集中，我們深入托雷多，感受這座擁有千年歷史的城市所散發的神秘氛圍。中世紀風格的建築、蜿蜒的古道，每一處都是時光的見證者。節目中的鏡頭將帶您穿越時光之門，彷彿親臨這座充滿奇蹟的城市。托雷多的街頭巷尾都是文化的寶庫，每一處都有著動人的故事。我們不僅探訪了城市的主要景點，還深入挖掘了一些隱藏的寶藏，帶給觀眾更多的驚喜。無論您是熱愛歷史文化的旅人，還是喜歡尋找城市角落驚奇的冒險者，這一集都能滿足您的好奇心。如果您對西班牙之旅充滿期待，或者錯過了首播，都別錯過這次回味的機會。請鎖定本周五晚間國粤語新聞時段，一同重溫西班牙之旅的精華時刻。讓我們一同沉浸在托雷多的歷史與風情之中！

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