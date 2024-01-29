【娛樂新聞】蘇家欣一改可愛形象走御姐LOOK 赴台灣拍攝新歌《愛的成人式》MV

蘇家欣（Bee）之前歌曲形象一直以活潑可愛為主調，近日她一改形象，走御姐LOOK，帶來全新作品《愛的成人式》，是講女性在面對愛情的迷失。今次MV，Bee更帶團隊赴台灣取景拍攝。

在 4日 3夜的拍攝時間，MV團隊在台灣走訪不同地方，除台北之外，更到宜蘭取景，當中更到到訪壯圍海灘的黑沙灘，且不幸遇上暴雨，Bee及團隊決定冒雨拍攝，令MV情景感覺更傷感。

在MV中，Bee一人分飾兩角，一個是扮演在享受拍拖甜蜜中的自己，最後卻被分手； 另一個則是演繹分手後的狀態，變成一個鐵了心的御姐。當中冒雨拍攝的一場喊戲，Bee培養好情緒後，只需一秒就喊得出，她說：「因為已經淋緊雨，成個氣氛都覺得好慘，所以一諗返唔開心既野就好容易喊出黎！」Bee笑 言今次一邊淋雨，一邊拍攝還要邊跑邊仆低，她更不小心把海灘的黑色碎沙捽入眼，笑言嚇到拍攝團隊急忙找清水為她沖洗。

而對於首次衝出香港拍MV，Bee自言很雀躍，她說：「成日聽到公司其他歌手有講，話會有好多去外地工作機會，今次終於到自己帶團隊黎台灣做野，希望可以繼續帶大家去更多世界唔同既地方。」