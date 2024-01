【娛樂新聞】蘇家欣一改可愛形象走御姐LOOK 赴台灣拍攝新歌《愛的成人式》MV

蘇家欣(Bee)之前歌曲形象一直以活潑可愛為主調,近日她一改形象,走御姐LOOK,帶來全新作品《愛的成人式》,是講女性在面對愛情的迷失。今次MV,Bee更帶團隊赴台灣取景拍攝。 在 4日 3夜的拍攝時間,MV團隊在台灣走訪不同地方,除台北之外,更到宜蘭取景,當中更到到訪壯圍海灘的黑沙灘,且不幸遇上暴雨,Bee及團隊決定冒雨拍攝,令MV情景感覺更傷感。 在MV中,Bee一人分飾兩角,一個是扮演在享受拍拖甜蜜中的自己,最後卻被分手; 另一個則是演繹分手後的狀態,變成一個鐵了心的御姐。當中冒雨拍攝的一場喊戲,Bee培養好情緒後,只需一秒就喊得出,她說:「因為已經淋緊雨,成個氣氛都覺得好慘,所以一諗返唔開心既野就好容易喊出黎!」Bee笑 言今次一邊淋雨,一邊拍攝還要邊跑邊仆低,她更不小心把海灘的黑色碎沙捽入眼,笑言嚇到拍攝團隊急忙找清水為她沖洗。 而對於首次衝出香港拍MV,Bee自言很雀躍,她說:「成日聽到公司其他歌手有講,話會有好多去外地工作機會,今次終於到自己帶團隊黎台灣做野,希望可以繼續帶大家去更多世界唔同既地方。」

