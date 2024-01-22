【灣區新聞】舊金山有學生舉辦罷課活動抗議槍械暴力（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】
2024年才剛剛開始，美國已經發生了三宗的校園槍擊事件，舊金山（三藩市）有高中學生決定19日舉行罷課集會，要求聯合校區解決潛在的槍械暴力問題。
雖然週五是下雨的天氣，但依然有不少學生決定罷課來支持活動。
2024年才剛剛開始，至今美國已經發生了三宗校園槍擊事件，加上上個月舊金山華盛頓高中發現有學生攜槍回校，有華盛頓高中、Galileo高中，以及Lowell高中的學生週五就決定罷課，並到舊金山市府門外舉行集會。
其後學生們步行到舊金山聯合校區的總部繼續請願，但那時天氣開始轉差，下起大雨。
高中生表示，他們對聯合校區有八大訴求。
華盛頓高中政治宣傳與教育會代表Vincent Ye說：「我們今天來這裡，要求校區採取更好的安全預防措施，我們校園內發生了幾宗槍案，我們覺得沒有被告知，也沒有被認真對待，我們對校區有八大訴求，希望學校可以加強溝通，希望有更好的封鎖政策，希望為健康服務提供更多資金。」
Lauren說：「因為這是我們的生命，我是說，我們若不採取安全措施，最終會有人死亡。」
Sophia說：「而且一天發生兩宗事件，幾乎沒有解決這一問題，必需保護我們的精神健康，了解正在發生的事，並制定和更新規程。」
學生的訴求亦包括，要求校方聘請合格的保安人員、作出及時的危機溝通，以及學校必須每學期至少舉行一次實體封鎖校園演習等，
當被問到家長和老師如何看待今天罷課行動時，學生們就這樣回應
Vincent Ye說：「我們已經通知老師和校方人員，我們要罷課，他們有很多藉口讓我們缺課。」
Lauren說：「我父母很支持，他們現在就在這裡。」
Sophia說：「我媽很支持我，我覺得老師不被允許發表政治言論，但我相信他們會為我們而自豪。」
學生們就表示如果訴求不獲接納，他們將繼續向市府反映，甚至將嘗試與校區代表見面，要求認真對待他們的訴求。
另一方面，曾經參與罷免舊金山教委，並參選角逐民主黨中央委員會的林灼世（Laurance Lem Lee），週五亦有到場支持學生。
林灼世說：「我來為了支持這些孩子，他們缺課，他們很害怕，他們想要更安全的學校。」
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