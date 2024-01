【灣區新聞】舊金山有學生舉辦罷課活動抗議槍械暴力（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

2024年才剛剛開始,美國已經發生了三宗的校園槍擊事件,舊金山(三藩市)有高中學生決定19日舉行罷課集會,要求聯合校區解決潛在的槍械暴力問題。

雖然週五是下雨的天氣,但依然有不少學生決定罷課來支持活動。

2024年才剛剛開始,至今美國已經發生了三宗校園槍擊事件,加上上個月舊金山華盛頓高中發現有學生攜槍回校,有華盛頓高中、Galileo高中,以及Lowell高中的學生週五就決定罷課,並到舊金山市府門外舉行集會。

其後學生們步行到舊金山聯合校區的總部繼續請願,但那時天氣開始轉差,下起大雨。

高中生表示,他們對聯合校區有八大訴求。

華盛頓高中政治宣傳與教育會代表Vincent Ye說:「我們今天來這裡,要求校區採取更好的安全預防措施,我們校園內發生了幾宗槍案,我們覺得沒有被告知,也沒有被認真對待,我們對校區有八大訴求,希望學校可以加強溝通,希望有更好的封鎖政策,希望為健康服務提供更多資金。」

Lauren說:「因為這是我們的生命,我是說,我們若不採取安全措施,最終會有人死亡。」

Sophia說:「而且一天發生兩宗事件,幾乎沒有解決這一問題,必需保護我們的精神健康,了解正在發生的事,並制定和更新規程。」

學生的訴求亦包括,要求校方聘請合格的保安人員、作出及時的危機溝通,以及學校必須每學期至少舉行一次實體封鎖校園演習等,

當被問到家長和老師如何看待今天罷課行動時,學生們就這樣回應

Vincent Ye說:「我們已經通知老師和校方人員,我們要罷課,他們有很多藉口讓我們缺課。」

Lauren說:「我父母很支持,他們現在就在這裡。」

Sophia說:「我媽很支持我,我覺得老師不被允許發表政治言論,但我相信他們會為我們而自豪。」

學生們就表示如果訴求不獲接納,他們將繼續向市府反映,甚至將嘗試與校區代表見面,要求認真對待他們的訴求。

另一方面,曾經參與罷免舊金山教委,並參選角逐民主黨中央委員會的林灼世(Laurance Lem Lee),週五亦有到場支持學生。

林灼世說:「我來為了支持這些孩子,他們缺課,他們很害怕,他們想要更安全的學校。」

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。