【灣區新聞】聖荷西市長呼籲制定新政策 處理露宿者營地

聖荷西市市長馬漢呼籲制定新的城市政策,並利用市府預算的現有資金,來處理街上的露宿者營地,以保留公共用途。

馬漢呼籲市府清理Guadalupe River的步行小徑,禁止設有露宿營地。

馬漢說,現在很難建立公眾信任,很難令納稅人和加州的其它政府機構,在有限的公用資金中得到信任,如果不去證明這一點,我們就要保持這些區域乾淨整潔,並開放予公眾。

在去年的秋天,聖荷西市府動用200萬元的加州營地解決資金,將小徑沿線的紮營者安置到臨時房屋,並將小徑收回以供公眾使用。

但馬漢表示,為了確保這個地區不會再出現另一個營地,市府需要採取先發制人的措施。

馬漢又表示,需要在此處張貼禁止露營的通知,主動保持這些區域的暢通,以便大家順通無阻地使用這條小徑。

他說,已經結束了紮營的時代,並希望通過正確的方法,提供其它方給紮營者。

馬漢目前在兩名市議員的支持下,正在提出一份備忘錄,以轉移現有資源去保持Guadalupe River的小徑暢通。

該政策的支持者表示,這項措施不僅可以確保這條小徑的暢通和安全,也有助振興沿河的自然環境。

Guadalupe River公園保護協會代表Jason Su認為,重點是明白到,其實只需要花幾個星期的時間,就可以恢復原來的環境容貌。

公園恢復常態,並且制定了比如禁止區域之類的政策,可以讓每個人都能夠眺望海灣,並在日間體驗天然河景。

