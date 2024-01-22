【灣區新聞】聖荷西市長呼籲制定新政策 處理露宿者營地

January 22, 2024 新聞, 灣區新聞, 熱點關注
(Phil Roeder / CC BY 2.0)

【KTSF】

聖荷西市市長馬漢呼籲制定新的城市政策，並利用市府預算的現有資金，來處理街上的露宿者營地，以保留公共用途。

馬漢呼籲市府清理Guadalupe River的步行小徑，禁止設有露宿營地。

馬漢說，現在很難建立公眾信任，很難令納稅人和加州的其它政府機構，在有限的公用資金中得到信任，如果不去證明這一點，我們就要保持這些區域乾淨整潔，並開放予公眾。

在去年的秋天，聖荷西市府動用200萬元的加州營地解決資金，將小徑沿線的紮營者安置到臨時房屋，並將小徑收回以供公眾使用。

但馬漢表示，為了確保這個地區不會再出現另一個營地，市府需要採取先發制人的措施。

馬漢又表示，需要在此處張貼禁止露營的通知，主動保持這些區域的暢通，以便大家順通無阻地使用這條小徑。

他說，已經結束了紮營的時代，並希望通過正確的方法，提供其它方給紮營者。

馬漢目前在兩名市議員的支持下，正在提出一份備忘錄，以轉移現有資源去保持Guadalupe River的小徑暢通。

該政策的支持者表示，這項措施不僅可以確保這條小徑的暢通和安全，也有助振興沿河的自然環境。

Guadalupe River公園保護協會代表Jason Su認為，重點是明白到，其實只需要花幾個星期的時間，就可以恢復原來的環境容貌。

公園恢復常態，並且制定了比如禁止區域之類的政策，可以讓每個人都能夠眺望海灣，並在日間體驗天然河景。

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