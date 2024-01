【加州新聞】民調顯示加州大部份選民認為舊金山和洛杉磯治安比其他大城市差

【KTSF 張擎鳳報導】

一份新的民意調查顯示,加州大部份選民都覺得舊金山(三藩市)和洛杉磯這兩個大城市的治安,比其他大城市差。

無黨派組織Emerson College Poll進行了一份加州內部政治民意調查,當中有1,087位登記選民參與在內。

在民意調查中,當他們都被問到舊金山、洛杉磯、聖地牙哥和沙加緬度這四個城市和一般大城市相比,它們的治安是比較好、一樣、還是比較差時,近75%的共和黨登記選民,和超過5成的民主黨登記選民都覺得,洛杉磯和舊金山的治安比較差。

與此同時,近6成的共和黨登記選民,和近3成的民主黨登記選民覺得沙加緬度的治安比較差。

但大部份兩黨登記選民都覺得,聖地牙哥的治安和其他大城市一樣。

因此在這份民意調查中,大部分加州選民都表示,經濟和房價是他們最關心的問題,之後就是州內的罪案率,近11%的人覺得,這是加州最嚴重的問題。

而當選民被問到他們覺得哪一個聯邦參議員候選人,能夠更好地解決州內的罪案問題時,近3成的選民覺得,最好的人選是民主黨的Adam Schiff,近22%的選民覺得,最好的人選是共和黨的Steve Garvey。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。