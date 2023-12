【全國新聞】大量無證移民從美墨邊境湧入 移民法庭不勝負荷

【KTSF 張擎鳳報導】

近期經美墨邊界湧入美國的走線人數飆升,多到令邊界州份不勝負荷,而與此同時,聯邦法院積壓了大量與非法移民相關的案件,數以百萬計的無證人士必須等待數年才能見法官。

如今在全美任何移民法院外,都可能會半夜就出現排隊的人龍,等待早上出庭讓法官決定他們在美國的去留。

全國移民法官協會主席Mimi Tsankov說:「他們有時早上5點就排隊,我前一天晚上也看過他們排隊。」

其中一些無證人士在紐約出庭,法官是Tsankov,她表示,擔任法官17年來,從未見過司法系統承受如此巨大的壓力。

Tsankov說:「有時我一個早上就見到上百案例,我曾在洛杉磯、科州和紐約市擔任法官,郤從未見過當前所見的宗數。」

目前移民法庭積壓的案件已超過300萬件,是2012年的十倍,而全國現時只有71個移民法院和734名移民法官負責處理此類案件。

全國以佛羅里達州、德州、加州和紐約州積壓的案件最多。

去年12月,當Yeison一家四口穿過美墨邊界Rio Grande河,進入德州El Paso時,CNN的記者遇見了他們。

他們含著淚水告訴記者,他們從來沒有想到從委內瑞拉出發的旅程會如此艱苦。

現在這家人在紐約,正在辦理移民庇護申請手續,他們的旅程也突顯出,當前移民司法系統的不勝負荷,他們說很難找到律師,事實上一年後,他們仍未找到移民律師。

相同的數據顯示,近100%有律師的申請庇護者,都有出席法庭聆訊。

對於沒有律師的申請人來說,數據不太清楚。

Yeison夫婦上週出席了第一次法庭聆訊,下次聆訊排期在4月。

拜登政府增加了300多名移民法官,以幫助處理大量積壓案件。

但Tsankov法官也表示,沒有足夠的翻譯員和法律人員協助處理積壓案件。

Tsankov說:「政府專注於招聘更多的移民法官,這講得通,但無濟於事,因為每位移民法官,一年也只能處理大約500宗案件。」

