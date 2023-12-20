【全國新聞】大量無證移民從美墨邊境湧入 移民法庭不勝負荷

December 20, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
(PBS NewsHour / YouTube)

【KTSF 張擎鳳報導】

近期經美墨邊界湧入美國的走線人數飆升，多到令邊界州份不勝負荷，而與此同時，聯邦法院積壓了大量與非法移民相關的案件，數以百萬計的無證人士必須等待數年才能見法官。

如今在全美任何移民法院外，都可能會半夜就出現排隊的人龍，等待早上出庭讓法官決定他們在美國的去留。

全國移民法官協會主席Mimi Tsankov說：「他們有時早上5點就排隊，我前一天晚上也看過他們排隊。」

其中一些無證人士在紐約出庭，法官是Tsankov，她表示，擔任法官17年來，從未見過司法系統承受如此巨大的壓力。

Tsankov說：「有時我一個早上就見到上百案例，我曾在洛杉磯、科州和紐約市擔任法官，郤從未見過當前所見的宗數。」

目前移民法庭積壓的案件已超過300萬件，是2012年的十倍，而全國現時只有71個移民法院和734名移民法官負責處理此類案件。

全國以佛羅里達州、德州、加州和紐約州積壓的案件最多。

去年12月，當Yeison一家四口穿過美墨邊界Rio Grande河，進入德州El Paso時，CNN的記者遇見了他們。

他們含著淚水告訴記者，他們從來沒有想到從委內瑞拉出發的旅程會如此艱苦。

現在這家人在紐約，正在辦理移民庇護申請手續，他們的旅程也突顯出，當前移民司法系統的不勝負荷，他們說很難找到律師，事實上一年後，他們仍未找到移民律師。

相同的數據顯示，近100%有律師的申請庇護者，都有出席法庭聆訊。

對於沒有律師的申請人來說，數據不太清楚。

Yeison夫婦上週出席了第一次法庭聆訊，下次聆訊排期在4月。

拜登政府增加了300多名移民法官，以幫助處理大量積壓案件。

但Tsankov法官也表示，沒有足夠的翻譯員和法律人員協助處理積壓案件。

Tsankov說：「政府專注於招聘更多的移民法官，這講得通，但無濟於事，因為每位移民法官，一年也只能處理大約500宗案件。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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