【加州新聞】加州議會舉行聽證會討論店舖盜竊對社區的影響

【KTSF 張擎鳳報導】

加州議會週二舉行了一場有關零售竊盜的聽證會,討論州內的商店竊盜案激增對社區造成的影響和有何對策。

加州內的零售盜竊案激增,導致商家叫苦連天,因此週二加州議會召開一場相關的聽證會,討論如何解決問題。

聽證會上商界的代表表示,在加州盜竊案會激增的主要原因,是因為涉案賊人不需要為竊盜某個金額一下的商品而付出一定的代價,因此他們累次犯案。

根據加州47號法案,低於950元的盜竊被視為輕罪,因此涉案匪徒不需要為低於這個金額的盜竊而服重刑,至多就是入獄半年,但由於縣監獄有太多犯人,因此縣警為了減輕監獄的壓力,會提前釋放輕罪犯,導致犯人很快會回歸社區再次犯案。

商界代表Rachel Mitchelin表示,47號法案沒提及對慣犯的懲罰,他認為盜竊案慣犯是有行為問題,例如有精神或藥物成癮的問題,因此希望政府能立法,強制要求他們接受治療,或就業機構的幫助,以便阻止他們再犯。

她表示,商家並不是要將竊盜的人關進監獄就算,而是希望犯人知道竊盜是有後果的。

她呼籲州府、議員、警方和各個政府機構一起合作,以便改變現狀。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。