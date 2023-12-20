【科技新聞】Comcast稱近3,600萬Xfinity客戶個資可能外洩

December 20, 2023 新聞, 科技新聞, 熱點關注

【KTSF】

網絡服務巨頭Comcast表示，轄下提供寬頻互聯網及有線電視服務的子公司XFINITY，其中將近3,600萬名客戶的個人資料，可能已被黑客入侵取得。

Comcast表示，個戶資料被入侵在10月發生，問題是出於CITRIX公司製作的第三方雲計算軟件漏洞所造成，該軟件的功能，是允許員工遠端登入企業網絡。

受影響的XFINITY客戶數據，包括用戶名、加密密碼、出生日期、聯繫資訊、社會安全號碼的最後四位數字，以及無法登入時用作身份核實的秘密問題和答案。

Comcast表示，受影響的軟件現在已經修補，暫時並未有發現有任何客戶數據已經泄漏，也沒有任何針對客戶的攻擊。

Comcast呼籲客戶重設密碼，並建議啟用多重身份驗證。

CITRIX就表示，鼓勵客戶盡快更新應用程式，修復漏洞。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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