【科技新聞】Comcast稱近3,600萬Xfinity客戶個資可能外洩

網絡服務巨頭Comcast表示,轄下提供寬頻互聯網及有線電視服務的子公司XFINITY,其中將近3,600萬名客戶的個人資料,可能已被黑客入侵取得。

Comcast表示,個戶資料被入侵在10月發生,問題是出於CITRIX公司製作的第三方雲計算軟件漏洞所造成,該軟件的功能,是允許員工遠端登入企業網絡。

受影響的XFINITY客戶數據,包括用戶名、加密密碼、出生日期、聯繫資訊、社會安全號碼的最後四位數字,以及無法登入時用作身份核實的秘密問題和答案。

Comcast表示,受影響的軟件現在已經修補,暫時並未有發現有任何客戶數據已經泄漏,也沒有任何針對客戶的攻擊。

Comcast呼籲客戶重設密碼,並建議啟用多重身份驗證。

CITRIX就表示,鼓勵客戶盡快更新應用程式,修復漏洞。

