【加州新聞】加州通過新例 准許把已淨化的沖廁水直接成為食水（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

加州週二成為全國第二個州准許將用於沖廁所的水淨化後，直接成為食水。

大家有沒有想過，將來有一天，沖廁所的水會成為飲用水呢？原來是有可能的。

加州水資源管理局週二投票通過，准許地方水利局將廁所污水直接淨化轉為飲用水，目前全國只有科羅拉多州允許這樣做，而加州現時有部分地區，包括南加州橙縣，將處理過的污水輸入地下水庫，間接成為飲用水的來源。

南灣Santa Clara Valley水務局正在建設一個大型的系統，將污水循環再用，增加地下水的存量，而Valley水務局對州水資源管理局週二的決定表示歡迎。

Valley水務局和聖荷西，以及Santa Clara市合作，2014年設立矽谷水質淨化中心，發展將污水淨化為食水的科技，加州週二通過的規例，規定地方水務局必須預先通知客戶，將污水轉化為飲用水的決定，而將水淨化的過程非常嚴謹，重重過濾、用UV紫外線消毒，淨化過的水裡面不能含有病毒和病原體，甚至到最後需要在淨化後的水加入礦物質，以保持飲用水的味道。

由於過程非常昂貴，因此起初的時候，只有大都會區負擔得起，南加州聖地牙哥和洛杉磯都有意引入這種技術。

加州近年經常出現極端乾旱的危機，如何重用污水是當務之急，南加州有地區使用循環處理過的污水，在溜冰場造冰，Tahoe湖有滑雪場用來做雪，中谷的農場也使用處理過的污水來灌溉農作物。

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