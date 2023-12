【加州新聞】加州通過新例 准許把已淨化的沖廁水直接成為食水（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

加州週二成為全國第二個州准許將用於沖廁所的水淨化後,直接成為食水。

大家有沒有想過,將來有一天,沖廁所的水會成為飲用水呢?原來是有可能的。

加州水資源管理局週二投票通過,准許地方水利局將廁所污水直接淨化轉為飲用水,目前全國只有科羅拉多州允許這樣做,而加州現時有部分地區,包括南加州橙縣,將處理過的污水輸入地下水庫,間接成為飲用水的來源。

南灣Santa Clara Valley水務局正在建設一個大型的系統,將污水循環再用,增加地下水的存量,而Valley水務局對州水資源管理局週二的決定表示歡迎。

Valley水務局和聖荷西,以及Santa Clara市合作,2014年設立矽谷水質淨化中心,發展將污水淨化為食水的科技,加州週二通過的規例,規定地方水務局必須預先通知客戶,將污水轉化為飲用水的決定,而將水淨化的過程非常嚴謹,重重過濾、用UV紫外線消毒,淨化過的水裡面不能含有病毒和病原體,甚至到最後需要在淨化後的水加入礦物質,以保持飲用水的味道。

由於過程非常昂貴,因此起初的時候,只有大都會區負擔得起,南加州聖地牙哥和洛杉磯都有意引入這種技術。

加州近年經常出現極端乾旱的危機,如何重用污水是當務之急,南加州有地區使用循環處理過的污水,在溜冰場造冰,Tahoe湖有滑雪場用來做雪,中谷的農場也使用處理過的污水來灌溉農作物。

