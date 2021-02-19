美國正式重新加入巴黎氣候協定

【KTSF 張麗月報導】

美國周五正式重新加入巴黎氣候協定，拜登政府規劃未來30年，大幅降低美國的碳廢氣排放量。

拜登總統在宣誓就職當天就簽署行政命令，使美國重新加入巴黎氣候協定，經過30天後，協定在周五正式生效。

這項在2015年在巴黎達成的氣候協定，有近200個國家簽署，目標是預防災難性氣候變遷發生，當時美國是簽署國之一，但前總統特朗普認為，協定不利經濟，對美國也不公平，於是宣布退出。

不過拜登目前面對的困難包括，在未來幾個月要訂立更嚴格的全國目標，去削減化石燃料廢氣排放。

美國重返協定雖然是象徵性，但各國領袖希望美國認真看待，特別希望美國訂定2030年全美新的化石燃料廢氣排放目標，科學家相信，這些廢氣排放造成地球溫室效應，改變了地球的氣候，導致極端的乾旱、颶風、水浸等天然災害發生。

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