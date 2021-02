美國正式重新加入巴黎氣候協定

【KTSF 張麗月報導】

美國周五正式重新加入巴黎氣候協定,拜登政府規劃未來30年,大幅降低美國的碳廢氣排放量。

拜登總統在宣誓就職當天就簽署行政命令,使美國重新加入巴黎氣候協定,經過30天後,協定在周五正式生效。

這項在2015年在巴黎達成的氣候協定,有近200個國家簽署,目標是預防災難性氣候變遷發生,當時美國是簽署國之一,但前總統特朗普認為,協定不利經濟,對美國也不公平,於是宣布退出。

不過拜登目前面對的困難包括,在未來幾個月要訂立更嚴格的全國目標,去削減化石燃料廢氣排放。

美國重返協定雖然是象徵性,但各國領袖希望美國認真看待,特別希望美國訂定2030年全美新的化石燃料廢氣排放目標,科學家相信,這些廢氣排放造成地球溫室效應,改變了地球的氣候,導致極端的乾旱、颶風、水浸等天然災害發生。

