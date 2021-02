東灣Vallejo商店被搶 亞裔東主遭歹徒連開多槍

【KTSF 萬若全報導】

東灣Vallejo一間商店周三晚被搶,亞裔東主遭歹徒連開多槍,目前已脫離險境。

周三晚上7點多,Dollar Plus & Party Supplies老闆Marc Quidit正在吸塵,他的太太Nina在收銀台,兩名蒙面人士進入店內,鬼鬼祟祟,其中一人突然掏出槍,朝Quidit連開多槍,另一名歹徒跑到櫃台後,把收銀機的錢拿走,現場聽到Nina淒厲的尖叫聲。

根據報導,Quidit中四槍,集中在腿部,目前已脫離險境,但是他的妻子擔心先生是否還能走路。

她說先生每天工作17個小時來支撐這個家,她們有三個小孩,Nina自己白天還在Safeway工作。

她接受媒體採訪時說,這些歹徒為什麼不去找工作。

灣區過去幾天發生多起針對華裔的攻擊事件,Marc和Nina是亞裔的背景,讓附近的商家認為亞裔容易成為歹徒下手的目標。

Vallejo警方說,目前還沒有嫌犯的下落,但正積極地展開調查。

