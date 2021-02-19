東灣Vallejo商店被搶 亞裔東主遭歹徒連開多槍

【KTSF 萬若全報導】

東灣Vallejo一間商店周三晚被搶，亞裔東主遭歹徒連開多槍，目前已脫離險境。

周三晚上7點多，Dollar Plus & Party Supplies老闆Marc Quidit正在吸塵，他的太太Nina在收銀台，兩名蒙面人士進入店內，鬼鬼祟祟，其中一人突然掏出槍，朝Quidit連開多槍，另一名歹徒跑到櫃台後，把收銀機的錢拿走，現場聽到Nina淒厲的尖叫聲。

根據報導，Quidit中四槍，集中在腿部，目前已脫離險境，但是他的妻子擔心先生是否還能走路。

她說先生每天工作17個小時來支撐這個家，她們有三個小孩，Nina自己白天還在Safeway工作。

她接受媒體採訪時說，這些歹徒為什麼不去找工作。

灣區過去幾天發生多起針對華裔的攻擊事件，Marc和Nina是亞裔的背景，讓附近的商家認為亞裔容易成為歹徒下手的目標。

Vallejo警方說，目前還沒有嫌犯的下落，但正積極地展開調查。

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