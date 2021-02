【KTSF】

舊金山(三藩市)Muni巴士上發生襲擊案,一個拉美裔少女無緣無故用胡椒噴霧襲擊一個亞裔男人。

舊金山警方表示,周三晚上8點左右收到襲擊報告,現場是5街夾Mission街,58歲亞裔男事主告訴警方,案發時他坐在Muni巴士上,突然有人向他的臉部噴不明液體,導致他的眼睛刺痛,受害人沒有看見對方,可是有人看見施襲者是一名拉美裔少女。

警方表示,匪徒是無緣無故襲擊人,男事主傷勢不嚴重,警方正在調查案件。

