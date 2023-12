【科技新聞】Google同意支付7億元 和解反競爭壟斷訴訟

【KTSF 萬若全報導】

針對科技巨頭Google的反競爭壟斷訴訟,加州司法部長週二宣布,Google和美國50個州達成和解,同意支付7億美元,並放寬Google Play應用程式的競爭條款。

加州司法部長Rob Bonta在記者會上表示,Google使用反競爭策略來阻止競爭,使得應用程式開發者別無選擇,只能通過Google Play應用商店來獲得用戶。

Bonta說:「Google一直在限制用戶的選擇,他們要求消費者不直接付款,而是通過Google向第三方開發人員支付費用,來抬高購買應用程序的價格,Google通常收取30%的大比例佣金,Google創建了一個不公平的市場,將利潤回流到公司,以犧牲消費者利益為代價。」

Bonta說,這次的和解不分黨派,包括全美50州、首都華盛頓,及另外兩個領地,影響深遠。

Bonta說:「我認為是近年來最重要和影響最深遠的和解協議之一,以保護加州消費者,並促進公平和競爭性的經濟。」

根據和解協議,Google將設立一個6億3000萬元的共同基金,以賠償在Google Plays應用商店消費時,支付過高價格的消費者,時間是2016年8月至2023年9月,此外,Google還設立一個7000萬元的基金,來應對各州的索賠,這筆錢將分配給全美各州,由各州司法部門自行分配。

受影響且符合資格的用戶無需填寫表格,但會收到自動付款。

另外,如果您訂閱Apple的服務,包括Apple Music和Apple TV+,可能有資格獲得2,500萬美元的集體訴訟和解金。

該訴訟稱,數百萬客戶被欺騙,透過第三方應用程式購買訂閱。

如果訂閱者在美國與至少其他成員有家庭共享計劃,並且在2015年6月21日至2019年1月30日期間購買了第三方應用程式的訂閱,就被視為符合資格。

