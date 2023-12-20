【科技新聞】Google同意支付7億元 和解反競爭壟斷訴訟

【KTSF 萬若全報導】

針對科技巨頭Google的反競爭壟斷訴訟，加州司法部長週二宣布，Google和美國50個州達成和解，同意支付7億美元，並放寬Google Play應用程式的競爭條款。

加州司法部長Rob Bonta在記者會上表示，Google使用反競爭策略來阻止競爭，使得應用程式開發者別無選擇，只能通過Google Play應用商店來獲得用戶。

Bonta說：「Google一直在限制用戶的選擇，他們要求消費者不直接付款，而是通過Google向第三方開發人員支付費用，來抬高購買應用程序的價格，Google通常收取30%的大比例佣金，Google創建了一個不公平的市場，將利潤回流到公司，以犧牲消費者利益為代價。」

Bonta說，這次的和解不分黨派，包括全美50州、首都華盛頓，及另外兩個領地，影響深遠。

Bonta說：「我認為是近年來最重要和影響最深遠的和解協議之一，以保護加州消費者，並促進公平和競爭性的經濟。」

根據和解協議，Google將設立一個6億3000萬元的共同基金，以賠償在Google Plays應用商店消費時，支付過高價格的消費者，時間是2016年8月至2023年9月，此外，Google還設立一個7000萬元的基金，來應對各州的索賠，這筆錢將分配給全美各州，由各州司法部門自行分配。

受影響且符合資格的用戶無需填寫表格，但會收到自動付款。

另外，如果您訂閱Apple的服務，包括Apple Music和Apple TV+，可能有資格獲得2,500萬美元的集體訴訟和解金。

該訴訟稱，數百萬客戶被欺騙，透過第三方應用程式購買訂閱。

如果訂閱者在美國與至少其他成員有家庭共享計劃，並且在2015年6月21日至2019年1月30日期間購買了第三方應用程式的訂閱，就被視為符合資格。

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