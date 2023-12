【KTSF】

民權組織提出訴訟,挑戰德州一項法律,這項法律就是容許警方拘捕涉嫌越過邊境的無證移民,以及准許法官下令這些無證移民離開美國。

民權組織週二在德州奧斯汀的聯邦法庭提出訴訟,而共和黨籍的德州州長Greg Abbott是在週一簽署法案生效,法例容許警方拘捕涉嫌越過邊境的無證移民,法例也准許法官下令這些無證移民離開美國。

原告的民權組織包括美國民權自由聯盟的德州分部,他們聲稱新法例不合符憲法。

