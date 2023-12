【全國新聞】得州打擊非法入境者新法案遭多方抨擊

【有線新聞】

美國得州打擊非法入境者的新法案遭到多方抨擊,白宮批評共和黨籍州長阿博特將移民妖魔化,墨西哥則著手循法律途徑挑戰。

白宮在例行記者會說,得州的新法案無助保護邊境會交由司法部決定是否提出訴訟,又批評共和黨人將移民妖魔化。

白宮發言人尚皮耶說︰「這是極端的法案,不會令得州變得更安全,我國不應變成這樣,族群不應被針對並被置於險境。」

這條明年3月生效的法案將非法入境明確列為罪行,授權警方拘捕及檢控偷渡者,法院可下令將其遞解出境,拒絕服從者最高可判監20年。

共和黨籍的得州州長阿博特為法案辯護,說現行的保護邊境政策被動,拜登政府故意不作為,得州才被迫自行立法保障權益,聲稱新措施能將偷渡數字大減達七成。

接壤的墨西哥,總統洛佩斯狠批新法例不人道,認為阿博特目的只為贏得民心,已指示外交部門循法律途徑挑戰。

