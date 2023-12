【2023年大事回顧】舊金山舉行亞太經合峰會全球矚目（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

雖然灣區在今年發生過不少大小事,但當中數到最矚目,一定是亞太經合峰會(APEC),帶大家回顧本屆在舊金山舉行APEC期間發生的大小事。

舊金山在今年11月11日至17日舉行亞太經合組織峰會(APEC),二十多個國家和地區的領導人齊集舊金山,這個被形容為繼1945年聯合國憲章在舊金山簽署後,市內舉辦的最大型國際活動,究竟舊金山有沒有把握這個機會,向世界說好自己的故事呢?

在開幕的前夕,舊金山市府和交通局向外公布保安和安全區域,並指在峰會舉行期間,安全區內禁止車輛通行,所有車輛和單車都需要繞道行駛,而住在安全區內的居民、商戶,就需要經過安檢才能進入,開會前,已經令不少商家擔心封區將會封鎖華埠。

邵旗謙說:「這是否很擾民,這是十分頭痛的,因為聯會好多商戶其實一開始是十分期望峰會可以帶來生意,但是今次給我們的感覺是,對我們影響是甚大,甚至是沒有生意可做。」

而有住在會展中心旁的居民表示,有重回疫情的感覺,要提前跟公司交代,感覺擾民。

Jennifer說:「都會有少許不方便,但都沒有辦法,始終是一個大型活動,都需要一些一定程度的保安,需要做這些措施,也是無可避免的,但也的確是煩擾我們的。」

舊金山市長布里德在峰會前曾表示,會確保峰會舉行期間,舊金山會得到支持和保護,她又指在峰會期間,舊金山將會史無前例地安全。

布里德說:「在峰會期間,我們不會只有舊金山警方和縣警和其他本地執法機構,還有其他執法部門的支持,包括加州公路巡警,將有特勤局、聯邦調查局和聯邦官員等,我們將得到各級政府執法部門更多支持。」

但一支來自捷克的新聞採訪隊,在11月12日採訪期間就遭遇搶劫,甚至在舊金山被人當街用槍指頭,搶走攝影機,損失慘重。

在峰會正式開始後,總統拜登和中國國家主席習近平的美中元首會晤成為焦點,兩國元首在11月15日在San Mateo縣的Filoli莊園舉行雙邊會談,歷時大約四小時。

而在會場外和其他有習近平出現的地點,示威和歡迎的群眾,雙方人士出現肢體衝突的畫面亦可以說經常發生,例如在拜習會會場外,和習近平參加商會晚宴的酒店門外。

情況去到習近平離開舊金山的11月17日會議結束當日,情況可以說是更趨嚴重,前往機場途徑的路段,有大批示威者和歡送中國國家主席習近平的隊伍,本台記者在採訪期間也被幾個親中人士捉著,連手機都被他們丟進水裡。

本台記者尹晉豪說:「有一群人圍著我,有人捉我手,之後拿我的電話,問我拍什麼,我想搶回的時間,手機就被他們丟進水裡,在那位置。」

記者當日在被人搶手機後,有親中的人士向本台記者道歉,並解釋示威人士才是搞事一方,曾滲透過去,所以很多人有所戒備。

在事件發生後,舊金山警方曾電郵和電話回覆記者,表示正了解事件,亦向本台記者提供案件號碼,表示正跟進事件。

另外,當日亦有示威者遭到一群身上帶著紅布帶的人士跟隨,影片可見,混亂之中事主被幾人捉著,然後被人推倒在地上。

事主之後被拳打腳踢,頭部受傷,眼睛腫了起來,受傷的張開宇表示,未來會繼續向當局施壓。

被香港警方國安處以《國安法》懸紅通緝的香港民主委員會執行總監郭鳳儀,直指中共在峰會期間是有組織地搞跨境鎮壓。

雖然在亞太經合組織峰會期間,舊金山努力地修補形象,有民眾表示,街道尤其整潔,無家者的帳篷亦不見了,但在峰會過後,有市民就留意到,無家可歸者再次回到田德隆區,街上有大批無家可歸者營地,情況似乎是回到峰會前。

據舊金山紀事報的報導,舊金山政府為峰會支付了近1,130萬元的加班費給市府員工,當中近880萬給警察部門來維持峰會期間的治安,另外需要加班的市府機構,包括消防局和交通局等,而其他的活動就花費了近700萬元,當中包括拜登總統為了歡迎21個經濟體成員在探索館舉行的歡迎酒會。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。