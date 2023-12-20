【2023年大事回顧】舊金山舉行亞太經合峰會全球矚目（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

雖然灣區在今年發生過不少大小事，但當中數到最矚目，一定是亞太經合峰會（APEC），帶大家回顧本屆在舊金山舉行APEC期間發生的大小事。

舊金山在今年11月11日至17日舉行亞太經合組織峰會（APEC），二十多個國家和地區的領導人齊集舊金山，這個被形容為繼1945年聯合國憲章在舊金山簽署後，市內舉辦的最大型國際活動，究竟舊金山有沒有把握這個機會，向世界說好自己的故事呢？

在開幕的前夕，舊金山市府和交通局向外公布保安和安全區域，並指在峰會舉行期間，安全區內禁止車輛通行，所有車輛和單車都需要繞道行駛，而住在安全區內的居民、商戶，就需要經過安檢才能進入，開會前，已經令不少商家擔心封區將會封鎖華埠。

邵旗謙說：「這是否很擾民，這是十分頭痛的，因為聯會好多商戶其實一開始是十分期望峰會可以帶來生意，但是今次給我們的感覺是，對我們影響是甚大，甚至是沒有生意可做。」

而有住在會展中心旁的居民表示，有重回疫情的感覺，要提前跟公司交代，感覺擾民。

Jennifer說：「都會有少許不方便，但都沒有辦法，始終是一個大型活動，都需要一些一定程度的保安，需要做這些措施，也是無可避免的，但也的確是煩擾我們的。」

舊金山市長布里德在峰會前曾表示，會確保峰會舉行期間，舊金山會得到支持和保護，她又指在峰會期間，舊金山將會史無前例地安全。

布里德說：「在峰會期間，我們不會只有舊金山警方和縣警和其他本地執法機構，還有其他執法部門的支持，包括加州公路巡警，將有特勤局、聯邦調查局和聯邦官員等，我們將得到各級政府執法部門更多支持。」

但一支來自捷克的新聞採訪隊，在11月12日採訪期間就遭遇搶劫，甚至在舊金山被人當街用槍指頭，搶走攝影機，損失慘重。

在峰會正式開始後，總統拜登和中國國家主席習近平的美中元首會晤成為焦點，兩國元首在11月15日在San Mateo縣的Filoli莊園舉行雙邊會談，歷時大約四小時。

而在會場外和其他有習近平出現的地點，示威和歡迎的群眾，雙方人士出現肢體衝突的畫面亦可以說經常發生，例如在拜習會會場外，和習近平參加商會晚宴的酒店門外。

情況去到習近平離開舊金山的11月17日會議結束當日，情況可以說是更趨嚴重，前往機場途徑的路段，有大批示威者和歡送中國國家主席習近平的隊伍，本台記者在採訪期間也被幾個親中人士捉著，連手機都被他們丟進水裡。

本台記者尹晉豪說：「有一群人圍著我，有人捉我手，之後拿我的電話，問我拍什麼，我想搶回的時間，手機就被他們丟進水裡，在那位置。」

記者當日在被人搶手機後，有親中的人士向本台記者道歉，並解釋示威人士才是搞事一方，曾滲透過去，所以很多人有所戒備。

在事件發生後，舊金山警方曾電郵和電話回覆記者，表示正了解事件，亦向本台記者提供案件號碼，表示正跟進事件。

另外，當日亦有示威者遭到一群身上帶著紅布帶的人士跟隨，影片可見，混亂之中事主被幾人捉著，然後被人推倒在地上。

事主之後被拳打腳踢，頭部受傷，眼睛腫了起來，受傷的張開宇表示，未來會繼續向當局施壓。

被香港警方國安處以《國安法》懸紅通緝的香港民主委員會執行總監郭鳳儀，直指中共在峰會期間是有組織地搞跨境鎮壓。

雖然在亞太經合組織峰會期間，舊金山努力地修補形象，有民眾表示，街道尤其整潔，無家者的帳篷亦不見了，但在峰會過後，有市民就留意到，無家可歸者再次回到田德隆區，街上有大批無家可歸者營地，情況似乎是回到峰會前。

據舊金山紀事報的報導，舊金山政府為峰會支付了近1,130萬元的加班費給市府員工，當中近880萬給警察部門來維持峰會期間的治安，另外需要加班的市府機構，包括消防局和交通局等，而其他的活動就花費了近700萬元，當中包括拜登總統為了歡迎21個經濟體成員在探索館舉行的歡迎酒會。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。