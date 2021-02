拜登公布移民改革法案 為千萬無證移民提供入籍機會

【KTSF 張麗月報導】

國會民主黨人和白宮周四公布拜登政府提出的全面移民改革法案,當中包括為過千萬名無證移民提供入籍機會,以及加快為DACA計劃的夢想生取得合法身份。

這項《2021美國公民法案》是建基於拜登總統在上任第一天提出的全面移民改革建議,內容包括為1,100萬名無證移民提供8年入籍機會,農業勞工以及年幼時已入境美國,在DACA計劃下的夢想生縮短他們取得合法身份的時間,以及採用高科技執行邊境巡邏等。

法案也建議在4年內撥款40億元,協助移民社區對抗貪污、加強保安和搞好經濟,同時也提出一套計劃,在中美洲國家設立難民審查,令難民不必湧到美墨邊界。

這項法案是由眾議員Linda Sanchez和參議員Robert Menendez發起。

國會議員承認,要將如此大規模的移民改革法案立法可能面臨挑戰,民主黨人正考慮是否將整個法案斬件拆開,然後逐個項目執行。

有部份共和黨籍議員就反對,認為法案等於特赦,又認為在當前要優先解決疫情問題時,推出移民改革法案並不適當。

