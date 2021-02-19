拜登公布移民改革法案 為千萬無證移民提供入籍機會

【KTSF 張麗月報導】

國會民主黨人和白宮周四公布拜登政府提出的全面移民改革法案，當中包括為過千萬名無證移民提供入籍機會，以及加快為DACA計劃的夢想生取得合法身份。

這項《2021美國公民法案》是建基於拜登總統在上任第一天提出的全面移民改革建議，內容包括為1,100萬名無證移民提供8年入籍機會，農業勞工以及年幼時已入境美國，在DACA計劃下的夢想生縮短他們取得合法身份的時間，以及採用高科技執行邊境巡邏等。

法案也建議在4年內撥款40億元，協助移民社區對抗貪污、加強保安和搞好經濟，同時也提出一套計劃，在中美洲國家設立難民審查，令難民不必湧到美墨邊界。

這項法案是由眾議員Linda Sanchez和參議員Robert Menendez發起。

國會議員承認，要將如此大規模的移民改革法案立法可能面臨挑戰，民主黨人正考慮是否將整個法案斬件拆開，然後逐個項目執行。

有部份共和黨籍議員就反對，認為法案等於特赦，又認為在當前要優先解決疫情問題時，推出移民改革法案並不適當。

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