美國公民的入籍考試試題由下個月開始,將會較去年年底容易。

拜登總統的政府將美國公民入籍試改回用以前的試題版本。

特朗普政府在去年12月開始改用新的試題,考取入籍較為困難,特朗普版本有更多題目,並且要求更多正確答案才可以合格,當時有評論指出,是反映出特朗普的移民限制立場。

而最新頒布的指令是試題會退回2008年的版本,由下個月起生效。

