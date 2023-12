【灣區新聞】舊金山執法當局5月起展開掃毒行動 拘捕近700人

【KTSF 張麗月報導】

舊金山(三藩市)連同地方、州和聯邦的執法部門,自5月初致力打擊露天毒品市場以來,在檢獲毒品和拘捕毒販方面已經取得顯著成效。

舊金山的執法部門,連同州和聯邦各級的執法人員,集中在Tenderloin和南市場街一帶,在5月初開始合作展開掃毒行動。

單在過去六個月,舊金山和州執法機關總共拘捕接近700名涉嫌販賣毒品的人,又拘捕近800名在公眾地方吸毒的人,以及在Tenderloin和南市場街拘捕超過420名被通緝的逃犯,同時在行動中也搜獲148公斤毒品,其中超過一半是芬太尼,這些數據並未包括聯邦緝毒署的額外掃毒行動。

另外,自5月採取行動以來,舊金山警方和縣警在Tenderloin和南市場街地區,總共搜獲119公斤毒品,當中有超過一半是芬太尼,同時也加強打擊分銷毒品的人,單在過去六個月就拘捕超過556人。

今年至今,單是舊金山警方在Tenderloin和南市場街,共拘捕了超過900名毒販,比去年拘捕的人數多出接近一倍。

