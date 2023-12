【有線新聞】

科羅拉多州法院禁止前總統特朗普參與州的總統初選,團隊表明上訴。

科羅拉多州最高法院指,2021年初國會山莊騷亂,特朗普明知其言論會加劇緊張情況,亦無用權力制止民眾,因此引用美國憲法第14修正案「出任公職期間參與叛亂」的章節,以4比3推翻下級法院的裁決,裁定特朗普不得再次擔任公職,包括參與下屆總統選舉的州初選。

法院說裁決經深思熟慮並無政治動機,裁決的適用範圍只限於科羅拉多州。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。