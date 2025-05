【全國新聞】速食店員工報告指移民往往不敢舉報僱主違法行為

【KTSF 萬若全報導】

一份關於速食店員工的報告顯示,移民往往不敢舉報僱主的違法行為,而且很多人不知道自己的權利。

San Jose Spotlight的報導,加州快餐工人工會與人道移民權利聯盟合作,對全州200多家速食店的405名員工進行調查,發現大多數移民員工,並不了解工作場所的保護措施,導致普遍的虐待行為。

調查發現,82%擔心移民身份的工人,不太可能提出投訴。

調查還發現,63%的受訪者不知道無論移民身份為何,他們都有權提出與工作場所相關的投訴、索賠或訴訟。

進行調查訪問的組織表示,有些員工具有合法身份,但因為在外國出生,也不太熟悉勞工法,不瞭解自己的權利,更遑論沒有身份的無證移民。

不少受訪者指出,曾被僱主威脅,有僱主威脅打電話給美國移民和海關執法局,或隨時解僱他們,這兩項都是加州工作場所違規行為。

報告建議快餐店員工接受培訓,以確保他們了解其權利和法律保障,培訓也能夠為員工提供在遭遇恐嚇或其他工作場所違規行為時,維護自身權益所需的工具。

