【灣區新聞】研究報告指全美多個大城市正下沉 當中包括舊金山

【KTSF 張擎鳳報導】

根據一份新研究報告，全美最大型的城市正在下沉，當中包括舊金山（三藩市）。

根據《舊金山紀事報》報道，科學期刊《自然城市》週四發表的一份新研究顯示，全美多個大型城市正在緩慢下沉，從而威脅到數千萬民衆，以及幾千棟建築物。

研究人員分析了全美28個大型城市是否有地面沉降的跡象，當中包括舊金山、洛杉磯、聖地牙哥、聖荷西、達拉斯和Fort Worth等，每個城市有60萬或更多人口，然後研究人員發現，這些城市每年平均下沉幾毫米，個別城市部分地區更是平均沉降兩英寸。

而近8成的沉降原因，都是因為過度提取地下水，從而導致上面的地皮坍塌，而在所有大型城市當中，德州侯斯頓市的地面下沉得最快，每年平均達到5毫米。

另外一個引發地面下沉的主要因素是人工填土，舊金山的地面下沉，不是由提取地下水所引致，而是因為該市的某些區域，例如Treasure Island、Bayshore，以及舊金山國際機場等是人工填海而成的地區，其中某些地區每年會下沉5毫米，所以舊金山整體平均下沉1毫米。

研究的主要作者是Leonard Ohenhen，一名哥倫比亞氣候學院Lamont-Doherty地球觀測站的博士後研究員，Ohenhen表示，地面下沉，會破壞受影響地區的基礎設施，增加洪水泛濫的風險，從而威脅到民衆的安全。

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