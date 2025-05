【灣區新聞】研究報告指全美多個大城市正下沉 當中包括舊金山

【KTSF 張擎鳳報導】

根據一份新研究報告,全美最大型的城市正在下沉,當中包括舊金山(三藩市)。

根據《舊金山紀事報》報道,科學期刊《自然城市》週四發表的一份新研究顯示,全美多個大型城市正在緩慢下沉,從而威脅到數千萬民衆,以及幾千棟建築物。

研究人員分析了全美28個大型城市是否有地面沉降的跡象,當中包括舊金山、洛杉磯、聖地牙哥、聖荷西、達拉斯和Fort Worth等,每個城市有60萬或更多人口,然後研究人員發現,這些城市每年平均下沉幾毫米,個別城市部分地區更是平均沉降兩英寸。

而近8成的沉降原因,都是因為過度提取地下水,從而導致上面的地皮坍塌,而在所有大型城市當中,德州侯斯頓市的地面下沉得最快,每年平均達到5毫米。

另外一個引發地面下沉的主要因素是人工填土,舊金山的地面下沉,不是由提取地下水所引致,而是因為該市的某些區域,例如Treasure Island、Bayshore,以及舊金山國際機場等是人工填海而成的地區,其中某些地區每年會下沉5毫米,所以舊金山整體平均下沉1毫米。

研究的主要作者是Leonard Ohenhen,一名哥倫比亞氣候學院Lamont-Doherty地球觀測站的博士後研究員,Ohenhen表示,地面下沉,會破壞受影響地區的基礎設施,增加洪水泛濫的風險,從而威脅到民衆的安全。

