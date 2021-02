【KTSF】

貨倉式會員制零售商Costco下星期開始調高員工的最低時薪到16元,比同業對手Amazon和Target多出1元。

Costco去年已將僱員最低時薪加到15元,在疫情期間更向僱員發放額外津貼。

Costco在美國的僱員總數有超過18萬,全球僱員就有超過27萬人。

與此同時,許多小商業就反對將聯邦最低時薪提高到15元,認為生意難做,將會導致裁員和倒閉。

