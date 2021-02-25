疫情下的故事：華裔新冠肺炎患者講述發病及康復經過（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

本台將一連三集播出「疫情下的故事」專題報導，本集先來看一位灣區華裔新冠肺炎患者的故事，了解他從發病、入院治療以及康復的情況。

現年56歲的劉偉傑（Murphy Lau）說，去年12月11號，他太太最先出現病徵，身體發冷，失去嗅覺和味覺，3天後，他自己感覺喉嚨痛，又過了兩天，即12月16號，情況仍未好轉，剛好也約了當日做新冠病毒檢測，原本以為48小時內會有檢測結果，沒想到3天後才得到確診結果。

劉偉傑說：「我的天啊，我們昨天早上去了她家，可能會影響到我媽媽，她74歲，只有一個肺，我希望她不會生病。」

確診後，他和太太與家人開始隔離，但到了12月21號，兒子開始感覺呼吸不順暢，他叫來救護車把兒子送去醫院，而就在當晚，劉偉傑也陸續出現新冠肺炎明顯症狀，發燒，發冷，胃痛，腹瀉等，唯一幸運的是，他沒有失去嗅覺和味覺。

劉偉傑說：「所以我們馬上去急診室，然後他們給我做了胸部X光檢查，給我吸氧，帶我去做CT檢查，看我是否有血栓，我在那裡待了6個小時吸氧，做了所有檢查，然後他們說，你的氧氣水平達到九成，他們給了我測氧計，如果我降到90以下，我就得再回來。」

回家後，劉偉傑太太的情況並沒有惡化，但是他自己的病情卻沒有好轉，到了聖誕節，他身體的氧氣下降到82%，於是再度進醫院做全面檢查，而同一天，他母親也因為發燒而入院治療，好在沒有其他症狀。

醫生再度為劉偉傑檢查後，確認新冠病毒擴散到他的肺部，他需要使用呼吸機，而且入院頭四天情況最嚴重，其中頭兩天腸胃大出血，讓他很害怕。

劉偉傑說：「上廁所是紅色的，真的非常紅，我很害怕，真的很害怕，他們給我開了新冠病毒的藥。」

他說自己留醫一個星期，雖然沒有進入加護病房，但是頭四天完全無法進食，體重下降約20磅，最後三天才有胃口吃東西，住了七天醫院 到元旦才出院，而他母親也在同一天跟他一起出院。

他和太太感染新冠病毒，也令家裡四個小孩受到感染，除了一個兒子呼吸不暢，其中一個女兒喉嚨痛了一個星期，另外兩個小孩則是發燒，每個人的患病情況都不一樣。

問他太太最初是怎樣感染新冠病毒，劉偉傑說，可能是在雜貨店買東西，完了之後雙手沒有立即消毒，而那家雜貨店也曾經歇業兩個星期，所以他以自己的經歷提醒大家，外出一定要做好防疫措施，千萬不能大意。

劉偉傑說：「我覺得你得非常小心，你必須戴口罩，洗手，因為我太太說，可能是從超市感染，因為她外出有戴口罩，但她出來時沒有消毒，這很容易感染。」

劉偉傑從發病到康復至今已經兩個月，他不敢說自己完全康復，因為天氣寒冷時，他仍會咳嗽，他計劃3月中才會上班，但在復工之前，他會再做一次全面檢查，確認自己是否留下任何後遺症。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。