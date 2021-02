疫情下的故事：華裔新冠肺炎患者講述發病及康復經過（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

本台將一連三集播出「疫情下的故事」專題報導,本集先來看一位灣區華裔新冠肺炎患者的故事,了解他從發病、入院治療以及康復的情況。

現年56歲的劉偉傑(Murphy Lau)說,去年12月11號,他太太最先出現病徵,身體發冷,失去嗅覺和味覺,3天後,他自己感覺喉嚨痛,又過了兩天,即12月16號,情況仍未好轉,剛好也約了當日做新冠病毒檢測,原本以為48小時內會有檢測結果,沒想到3天後才得到確診結果。

劉偉傑說:「我的天啊,我們昨天早上去了她家,可能會影響到我媽媽,她74歲,只有一個肺,我希望她不會生病。」

確診後,他和太太與家人開始隔離,但到了12月21號,兒子開始感覺呼吸不順暢,他叫來救護車把兒子送去醫院,而就在當晚,劉偉傑也陸續出現新冠肺炎明顯症狀,發燒,發冷,胃痛,腹瀉等,唯一幸運的是,他沒有失去嗅覺和味覺。

劉偉傑說:「所以我們馬上去急診室,然後他們給我做了胸部X光檢查,給我吸氧,帶我去做CT檢查,看我是否有血栓,我在那裡待了6個小時吸氧,做了所有檢查,然後他們說,你的氧氣水平達到九成,他們給了我測氧計,如果我降到90以下,我就得再回來。」

回家後,劉偉傑太太的情況並沒有惡化,但是他自己的病情卻沒有好轉,到了聖誕節,他身體的氧氣下降到82%,於是再度進醫院做全面檢查,而同一天,他母親也因為發燒而入院治療,好在沒有其他症狀。

醫生再度為劉偉傑檢查後,確認新冠病毒擴散到他的肺部,他需要使用呼吸機,而且入院頭四天情況最嚴重,其中頭兩天腸胃大出血,讓他很害怕。

劉偉傑說:「上廁所是紅色的,真的非常紅,我很害怕,真的很害怕,他們給我開了新冠病毒的藥。」

他說自己留醫一個星期,雖然沒有進入加護病房,但是頭四天完全無法進食,體重下降約20磅,最後三天才有胃口吃東西,住了七天醫院 到元旦才出院,而他母親也在同一天跟他一起出院。

他和太太感染新冠病毒,也令家裡四個小孩受到感染,除了一個兒子呼吸不暢,其中一個女兒喉嚨痛了一個星期,另外兩個小孩則是發燒,每個人的患病情況都不一樣。

問他太太最初是怎樣感染新冠病毒,劉偉傑說,可能是在雜貨店買東西,完了之後雙手沒有立即消毒,而那家雜貨店也曾經歇業兩個星期,所以他以自己的經歷提醒大家,外出一定要做好防疫措施,千萬不能大意。

劉偉傑說:「我覺得你得非常小心,你必須戴口罩,洗手,因為我太太說,可能是從超市感染,因為她外出有戴口罩,但她出來時沒有消毒,這很容易感染。」

劉偉傑從發病到康復至今已經兩個月,他不敢說自己完全康復,因為天氣寒冷時,他仍會咳嗽,他計劃3月中才會上班,但在復工之前,他會再做一次全面檢查,確認自己是否留下任何後遺症。

