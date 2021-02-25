中國進口名揚火鍋底料3款產品需回收

【KTSF 古琳嘉報導】

喜歡吃中式火鍋的民眾要注意了，聯邦農業部食品及安全檢查局FSIS宣布，從中國進口的名揚火鍋底料有3款產品需要回收，原因是產品成分當中的牛脂（beef tallow）未經該局的檢驗，具有高度的健康風險，這批涉及回收的產品也有在加州販售。

食品及安全檢查局FSIS宣布，加州Chino的GLG Trading Inc.正在回收大約96,810磅從中國進口的火鍋底料，問題是出在成份當中的牛脂，也就是火鍋底料裡的牛油。

FSIS表示，這些產品並未遵守聯邦檢查標準，這些具有牛肉成分的牛脂，並非來自合格的牛肉進口國，未經FSIS做進口的複查，需要全面回收。

需要回收的有3款產品，首先是這款17.6盎司，包裝是以橙色和黑色為主的名揚火鍋底料，微辣口味，其次為17.6盎司，包裝以紅色和黑色為主的名揚火鍋底料，特辣口味，第三款則是12.07盎司，中等麻辣口味燒菜和做冒菜使用的名揚火鍋底料。

食品及安全檢查局FSIS將此食品回收事件歸類為第一類，Class I，也就是具有高度檢康風險，使用產品可能會導致嚴重、不利的健康影響，甚至死亡。

這些產品已經運送到經銷商、零售店和餐館，遍及加州、內華達州、夏威夷、亞利桑那州、紐約州和德州。

目前尚未有消費者食用產品後不適的通報，當局建議已經購買的消費者不要食用，應該立即丟棄或拿回店裡回收。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。