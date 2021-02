中國進口名揚火鍋底料3款產品需回收

【KTSF 古琳嘉報導】

喜歡吃中式火鍋的民眾要注意了,聯邦農業部食品及安全檢查局FSIS宣布,從中國進口的名揚火鍋底料有3款產品需要回收,原因是產品成分當中的牛脂(beef tallow)未經該局的檢驗,具有高度的健康風險,這批涉及回收的產品也有在加州販售。

食品及安全檢查局FSIS宣布,加州Chino的GLG Trading Inc.正在回收大約96,810磅從中國進口的火鍋底料,問題是出在成份當中的牛脂,也就是火鍋底料裡的牛油。

FSIS表示,這些產品並未遵守聯邦檢查標準,這些具有牛肉成分的牛脂,並非來自合格的牛肉進口國,未經FSIS做進口的複查,需要全面回收。

需要回收的有3款產品,首先是這款17.6盎司,包裝是以橙色和黑色為主的名揚火鍋底料,微辣口味,其次為17.6盎司,包裝以紅色和黑色為主的名揚火鍋底料,特辣口味,第三款則是12.07盎司,中等麻辣口味燒菜和做冒菜使用的名揚火鍋底料。

食品及安全檢查局FSIS將此食品回收事件歸類為第一類,Class I,也就是具有高度檢康風險,使用產品可能會導致嚴重、不利的健康影響,甚至死亡。

這些產品已經運送到經銷商、零售店和餐館,遍及加州、內華達州、夏威夷、亞利桑那州、紐約州和德州。

目前尚未有消費者食用產品後不適的通報,當局建議已經購買的消費者不要食用,應該立即丟棄或拿回店裡回收。

