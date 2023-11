【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦食品及藥物管理局(FDA)發出警告,指WanaBana品牌的蘋果肉桂果泥鉛含量過高,提醒家長及照顧者切勿讓兒童進食,以免中毒。

FDA表示,受影響的產品是WanaBana品牌的蘋果肉桂果泥包裝食品的所有批次。

北卡羅萊納州兩個衛生部門早前接獲四宗懷疑兒童急性鉛中毒的報告,調查發現與該產品有關揭發事件,由FDA接手跟進。

該款食品在全國的Sam’s Club、Amazon和Dollar Tree等多間零售店有售,WanaBana已同意全部回收。

鉛中毒的症狀包括頭痛、腹痛、嘔吐和貧血。

FDA建議家長若果小童近期食用過涉事產品,應聯繫醫生,盡快進行血液檢查。

查詢詳情,請點擊:https://www.fda.gov/

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。