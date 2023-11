【灣區新聞】APEC舉行期間舊金山將設三個安全區 華埠商戶憂影響生意（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

亞太經合會議(APEC)即將來臨,舊金山(三藩市)將會設有三個安全區,實施嚴格的保安措施,究竟安全區對當地的居民和社區組織有什麼影響呢?

11月中登場的APEC峰會為期一週,根據舊金山(三藩市)交通局表示,舉行峰會的場館Moscone會展中心,以及華埠附近的Nob Hill社區,以及舊金山碼頭附近的海旁將受嚴格管制。

在華埠附近的Nob Hill安全區,外圍由Clay街、Pine街、Taylor街和Stockton街劃線,介乎Washington和Clay街之間的一段Powell街亦屬於安全區,安全區將從11月13日運作至18日,在峰會舉行期間,安全區內禁止車輛通行,屆時所有車輛和單車都需要繞道行駛,而住在安全區內的居民、商戶,就需要經過安檢才能進入。

而這個安全區內,有大量的商戶和多個社區組織的辦公室,亦有華協中心、安老自助處、女青年會安老大廈等,三藩市華埠商戶聯會會長邵旗謙表示,相信影響會十分大,又指市府的指令和詳細內容不清晰,他又反問是否應該在峰會期間停業。

邵旗謙說:「不要說是進來華埠購物,就算是運貨也好,屆時也不敢來,可能會覺得很麻煩,封了路的話,車需要繞道進來,經過其他地方進來華埠也好,都會是十分麻煩,基本上可能會很塞車,第二就是進來要經過許多關卡,這是否很擾民,這是十分頭痛的,因為聯會好多商戶其實一開始是十分期望峰會可以帶來生意,但是今次給我們的感覺是,對我們影響是甚大,甚至是沒有生意可做,這事情是否政府想看到的?」

他表示希望市府和聯邦政府可以聆聽他們的訊求,盡快找到折衷的方案。

而華協中心社區規劃經理陳麗鏵(Rosa Chen)表示,很多的細節,舊金山交通局和市府仍然未有確實的答案,她希望當局可以把握剩下的時間,跟華埠的居民溝通。

陳麗鏵說:「我們最怕的情況就是,大家覺得太麻煩,不想進來華埠,大家在家中不出門,我們不想情況是這樣。」

她指,如果當局真的想成功搞好峰會的話,是應該刺激人流和與民同樂。

另外,白宮宣布總統拜登與中國國家主席習近平,將在舊金山出席亞太經合組織(APEC)峰會期間會晤,白宮發言人Karine Jean-Pierre表示,預計兩人會進行「艱難的對話」,但她拒絕提供更多細節。

