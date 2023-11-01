【灣區新聞】APEC舉行期間舊金山將設三個安全區 華埠商戶憂影響生意（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

亞太經合會議（APEC）即將來臨，舊金山（三藩市）將會設有三個安全區，實施嚴格的保安措施，究竟安全區對當地的居民和社區組織有什麼影響呢？

11月中登場的APEC峰會為期一週，根據舊金山（三藩市）交通局表示，舉行峰會的場館Moscone會展中心，以及華埠附近的Nob Hill社區，以及舊金山碼頭附近的海旁將受嚴格管制。

在華埠附近的Nob Hill安全區，外圍由Clay街、Pine街、Taylor街和Stockton街劃線，介乎Washington和Clay街之間的一段Powell街亦屬於安全區，安全區將從11月13日運作至18日，在峰會舉行期間，安全區內禁止車輛通行，屆時所有車輛和單車都需要繞道行駛，而住在安全區內的居民、商戶，就需要經過安檢才能進入。

而這個安全區內，有大量的商戶和多個社區組織的辦公室，亦有華協中心、安老自助處、女青年會安老大廈等，三藩市華埠商戶聯會會長邵旗謙表示，相信影響會十分大，又指市府的指令和詳細內容不清晰，他又反問是否應該在峰會期間停業。

邵旗謙說：「不要說是進來華埠購物，就算是運貨也好，屆時也不敢來，可能會覺得很麻煩，封了路的話，車需要繞道進來，經過其他地方進來華埠也好，都會是十分麻煩，基本上可能會很塞車，第二就是進來要經過許多關卡，這是否很擾民，這是十分頭痛的，因為聯會好多商戶其實一開始是十分期望峰會可以帶來生意，但是今次給我們的感覺是，對我們影響是甚大，甚至是沒有生意可做，這事情是否政府想看到的？」

他表示希望市府和聯邦政府可以聆聽他們的訊求，盡快找到折衷的方案。

而華協中心社區規劃經理陳麗鏵（Rosa Chen）表示，很多的細節，舊金山交通局和市府仍然未有確實的答案，她希望當局可以把握剩下的時間，跟華埠的居民溝通。

陳麗鏵說：「我們最怕的情況就是，大家覺得太麻煩，不想進來華埠，大家在家中不出門，我們不想情況是這樣。」

她指，如果當局真的想成功搞好峰會的話，是應該刺激人流和與民同樂。

另外，白宮宣布總統拜登與中國國家主席習近平，將在舊金山出席亞太經合組織（APEC）峰會期間會晤，白宮發言人Karine Jean-Pierre表示，預計兩人會進行「艱難的對話」，但她拒絕提供更多細節。

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