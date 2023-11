【財經新聞】舊金山還未完全走出疫情陰影 放慢租金增幅（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)一些大房東指出,舊金山還沒有完全走出疫情的陰影,這放慢租金的增加幅度,而也有許多出租住屋的公司給租客免費的租金優惠。

在灣區擁有超過12,000個出租單位的公司AvalonBay指出,過去一個月的租房市場需求放慢,主要因素是因為許多人還是居家工作,和西雅圖相比,這兩個城市的出租房屋需求都疲弱,但是舊金山的表現更差。

然而,灣區目前的平均租金和去年同時期相比,還是上升了3.6%至3,035元,比全國平均5.4%的漲幅來得低。

舊金山紀事報報導,另外一間公司在灣區有超過3,700個出租單位的Landlord UDR則指出,公司現在一般送出三個星期免租,一些單位甚至送出6個星期免租,這可以相等於年租的11%租金折扣。

公司表示,德州的奧斯汀平均只給出一個半星期的免租。

另外還有一間在舊金山擁有1,000個出租單位的公司Esse Property Trust指出,今年第三季度和去年同時期相比,租金收入下跌了1.9%,相比之下,同時間內,該公司在Santa Clara縣的租金收入上升了4.9%,在聖地牙哥縣的收入則增加8.7%。

公司也指出,相信在科技業的裁員已經放慢,而未來,灣區公司減少居家上班的僱員,還有更多的外國移民在這裡定居,也會幫助恢復這裡的房屋出租市場。

