【灣區新聞】舊金山週末發生警匪追逐案 向警車扔出爆炸裝置匪徒落網（視頻）

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舊金山（三藩市）週末發生警匪追逐案，匪徒期間向警車扔出爆炸裝置，疑犯最終在東灣落網，有紀錄顯示，疑犯11年前在北灣Fairfield炸毀前室友的汽車而被定罪。

疑犯是42歲Concord居民Daniel Garcia，他涉嫌星期日傍晚在舊金山北岸區的Saints Peter and Paul天主教堂，向一個教友要錢，並且用拳頭打對方的頭，導致受害人一度失去知覺，疑犯之後開車逃避警方的追逐。

警方表示，疑犯期間向追逐他的警車拋出兩個爆炸物，案中沒有人受傷，警員週一出動拆彈機械人，搜查Garcia在Concord的住宅，聯邦執法部門亦介入調查。

San Francisco Standard報導指出，2011年Garcia在Fairfield一棟公寓外面，用管狀炸彈炸毀兩個前室友的汽車，一個聯邦大陪審團2012年裁定他罪名成立，但Garcia後來上訴，並推翻了其中一項罪名，在2019年2月獲釋。

Garcia目前被關押在舊金山縣監獄，面對多項嚴重控罪，包括企圖謀殺、拒捕、嚴重傷害他人，以及多項與爆炸有關的指控。

San Francisco Standard引述市參事佩斯金指出，Garcia在週末被捕後，問一個警員自己在電子遊戲Grand Theft Auto之中，得到多少分數。

另外，舊金山紀事報報導指出，Garcia有家庭暴力前科，今年5月涉嫌虐待女友而被捕，2010年他涉嫌暴力對待前女友，法庭對他發出禁制令。

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