【灣區新聞】舊金山週末發生警匪追逐案 向警車扔出爆炸裝置匪徒落網（視頻）

舊金山(三藩市)週末發生警匪追逐案,匪徒期間向警車扔出爆炸裝置,疑犯最終在東灣落網,有紀錄顯示,疑犯11年前在北灣Fairfield炸毀前室友的汽車而被定罪。

疑犯是42歲Concord居民Daniel Garcia,他涉嫌星期日傍晚在舊金山北岸區的Saints Peter and Paul天主教堂,向一個教友要錢,並且用拳頭打對方的頭,導致受害人一度失去知覺,疑犯之後開車逃避警方的追逐。

警方表示,疑犯期間向追逐他的警車拋出兩個爆炸物,案中沒有人受傷,警員週一出動拆彈機械人,搜查Garcia在Concord的住宅,聯邦執法部門亦介入調查。

San Francisco Standard報導指出,2011年Garcia在Fairfield一棟公寓外面,用管狀炸彈炸毀兩個前室友的汽車,一個聯邦大陪審團2012年裁定他罪名成立,但Garcia後來上訴,並推翻了其中一項罪名,在2019年2月獲釋。

Garcia目前被關押在舊金山縣監獄,面對多項嚴重控罪,包括企圖謀殺、拒捕、嚴重傷害他人,以及多項與爆炸有關的指控。

San Francisco Standard引述市參事佩斯金指出,Garcia在週末被捕後,問一個警員自己在電子遊戲Grand Theft Auto之中,得到多少分數。

另外,舊金山紀事報報導指出,Garcia有家庭暴力前科,今年5月涉嫌虐待女友而被捕,2010年他涉嫌暴力對待前女友,法庭對他發出禁制令。

