【國際新聞】以軍空襲加沙最大難民營 哈馬斯否認指揮官身亡

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以軍空襲加沙最大難民營，聲稱殺死一名哈馬斯指揮官，哈馬斯否認，又透露未來幾天會釋放更多外國人質。據報埃及今日會開放拉法口岸，容許數十名受傷的加沙民眾到當地治療。

加沙北部的賈巴利亞難民營，周二遇襲後留下巨大的彈坑，四周都是瓦礫。

以軍表示空襲成功摧毀哈馬斯的地下隧道，殺死數十名成員，包括一名有份參與上月突襲以色列的高級指揮官，又批評哈馬斯以民居作為掩護，摧毀地道時無可避免波及附近建築物。

哈馬斯則發放與以軍衝突的片段，否認有指揮官被殺，指責以軍試圖掩飾針對平民的罪行。

多國爭取擴大對加沙的人道援助，以色列國家安全委員會主席表示，支持向受傷的巴勒斯坦人提供醫療支援，但不是在加沙，認為當地醫院已被哈馬斯控制。

他提議埃及或其他國家可在加沙接壤的地區，設立戰地醫院，又表示明白阻止難民湧入埃及的重要。

以色列情報機關文件，建議消滅哈馬斯後將加沙平民遷移到埃及西奈半島。總理辦公室表示，相關文件只是初步想法，目前只會專注於戰事。

埃及總理馬德布利到訪拉法口岸，表明反對任何一方造成平民傷亡的行為，又強調不會接受以色列提議，將加沙難民強行遷移到埃及。

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