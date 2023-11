【國際新聞】以軍空襲加沙最大難民營 哈馬斯否認指揮官身亡

【有線新聞】

以軍空襲加沙最大難民營,聲稱殺死一名哈馬斯指揮官,哈馬斯否認,又透露未來幾天會釋放更多外國人質。據報埃及今日會開放拉法口岸,容許數十名受傷的加沙民眾到當地治療。

加沙北部的賈巴利亞難民營,周二遇襲後留下巨大的彈坑,四周都是瓦礫。

以軍表示空襲成功摧毀哈馬斯的地下隧道,殺死數十名成員,包括一名有份參與上月突襲以色列的高級指揮官,又批評哈馬斯以民居作為掩護,摧毀地道時無可避免波及附近建築物。

哈馬斯則發放與以軍衝突的片段,否認有指揮官被殺,指責以軍試圖掩飾針對平民的罪行。

多國爭取擴大對加沙的人道援助,以色列國家安全委員會主席表示,支持向受傷的巴勒斯坦人提供醫療支援,但不是在加沙,認為當地醫院已被哈馬斯控制。

他提議埃及或其他國家可在加沙接壤的地區,設立戰地醫院,又表示明白阻止難民湧入埃及的重要。

以色列情報機關文件,建議消滅哈馬斯後將加沙平民遷移到埃及西奈半島。總理辦公室表示,相關文件只是初步想法,目前只會專注於戰事。

埃及總理馬德布利到訪拉法口岸,表明反對任何一方造成平民傷亡的行為,又強調不會接受以色列提議,將加沙難民強行遷移到埃及。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。