【灣區新聞】Serramonte購物中心辦服裝走秀大賽慶祝Halloween（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

週二是Halloween萬聖節前夕，中半島Daly City的Serramonte購物中心，就舉辦了一場服裝走秀大賽，許多小朋友化身自己最喜歡的卡通或電影角色參賽，購物中心也有許多商戶開放給全家大小trick or treat。

不給糖就搗蛋，週二在中半島Daly City的Serramonte購物中心，有一場大型的萬聖節活動，有小朋友扮骷髏王子，也有超級瑪利歐的庫巴，也有小朋友扮隱形人。

Serramonte購物中心的走道上，彷彿是Halloween嘉年華會一樣，許多大朋友小朋友都為萬聖夜換上獨特的裝扮，還有許多商戶準備糖果，給進到店內討糖的小朋友，而家長也可以順便逛逛街，讓全家大小今晚都可以滿載而歸。

而真正的重頭戲，則是在購物中心的室內廣場舉辦了一場萬聖節服裝走秀大賽，有些小小朋友是恐龍，也有日本動漫路線的，還有小公主，而許多人的裝扮，則是自己DIY動手製作的，有雲霄飛車乘客、星巴克咖啡、還有小小刺猬。

小刺猬的爸爸告訴我們，這套服裝是出自於媽媽的巧手。

刺猬爸爸Paolo說：「這是他媽媽做的，我只是幫忙而已，這服裝是用吸管，以及咖啡攪拌棍做成的

而這些只是參與這晚Halloween活動的一小部分，還有更多人在排隊，等著到舞台上展現自己的服裝，現場一同觀賽的親朋好友們，也玩的不亦樂乎。

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