【灣區新聞】Serramonte購物中心辦服裝走秀大賽慶祝Halloween（視頻）

週二是Halloween萬聖節前夕,中半島Daly City的Serramonte購物中心,就舉辦了一場服裝走秀大賽,許多小朋友化身自己最喜歡的卡通或電影角色參賽,購物中心也有許多商戶開放給全家大小trick or treat。

不給糖就搗蛋,週二在中半島Daly City的Serramonte購物中心,有一場大型的萬聖節活動,有小朋友扮骷髏王子,也有超級瑪利歐的庫巴,也有小朋友扮隱形人。

Serramonte購物中心的走道上,彷彿是Halloween嘉年華會一樣,許多大朋友小朋友都為萬聖夜換上獨特的裝扮,還有許多商戶準備糖果,給進到店內討糖的小朋友,而家長也可以順便逛逛街,讓全家大小今晚都可以滿載而歸。

而真正的重頭戲,則是在購物中心的室內廣場舉辦了一場萬聖節服裝走秀大賽,有些小小朋友是恐龍,也有日本動漫路線的,還有小公主,而許多人的裝扮,則是自己DIY動手製作的,有雲霄飛車乘客、星巴克咖啡、還有小小刺猬。

小刺猬的爸爸告訴我們,這套服裝是出自於媽媽的巧手。

刺猬爸爸Paolo說:「這是他媽媽做的,我只是幫忙而已,這服裝是用吸管,以及咖啡攪拌棍做成的

而這些只是參與這晚Halloween活動的一小部分,還有更多人在排隊,等著到舞台上展現自己的服裝,現場一同觀賽的親朋好友們,也玩的不亦樂乎。

