【全國新聞】馬里蘭州成功接受豬心移植病人離世

馬里蘭州早前成功接受豬心移植的病人,週一離世。

58歲的海軍退伍軍人Lawrence Faucette,9月在馬利蘭州接受豬心臟的移植手術,據醫生表示,頭幾個星期,Faucette的康復進展良好,但近日出現器官排斥問題,延至週一不治。

Faucette的太太在聲明中表示,Faucette知道他的時間不多,這亦是他最後可以為大家做的事,他從沒想過自己可以活這麼久。

Faucette是馬利蘭州大學醫學院第二位接受豬心臟移植的病人,去年初,該團隊為另一位病人David Bennet進行了全球首宗基因改造的豬心移植手術,病人於手術後兩個月逝世,醫生其後發現,用於移植的豬心臟有他們未察覺的病毒,有可能是手術失敗的原因。

幾十年來將動物器官移植到人類身上的嘗試都失敗,原因是人體免疫系統會排斥外來組織,目前科學家正著手嘗試進一步利用基因改造豬隻,使其器官變得更像人類。

