【全國新聞】馬里蘭州成功接受豬心移植病人離世

November 1, 2023 新聞, 全國消息
(University of Maryland School of Medicine)

【KTSF 朱慧琪報導】

馬里蘭州早前成功接受豬心移植的病人，週一離世。

58歲的海軍退伍軍人Lawrence Faucette，9月在馬利蘭州接受豬心臟的移植手術，據醫生表示，頭幾個星期，Faucette的康復進展良好，但近日出現器官排斥問題，延至週一不治。

Faucette的太太在聲明中表示，Faucette知道他的時間不多，這亦是他最後可以為大家做的事，他從沒想過自己可以活這麼久。

Faucette是馬利蘭州大學醫學院第二位接受豬心臟移植的病人，去年初，該團隊為另一位病人David Bennet進行了全球首宗基因改造的豬心移植手術，病人於手術後兩個月逝世，醫生其後發現，用於移植的豬心臟有他們未察覺的病毒，有可能是手術失敗的原因。

幾十年來將動物器官移植到人類身上的嘗試都失敗，原因是人體免疫系統會排斥外來組織，目前科學家正著手嘗試進一步利用基因改造豬隻，使其器官變得更像人類。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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