【KTSF】

灣區捷運(BART)宣佈,由於將推出新的入閘閘門,由11月30日起,不再接受紙本車票入閘。

由於將推出新的入閘閘門,捷運宣佈,由11月30日起,不再接受紙本車票入閘,同時為新一代的Clipper路路通卡推出做準備,日後大家乘搭捷運時,一定要使用實體路路通卡,或者電子版本的路路通卡。

當局指,紙車票的餘額,無法轉移到路路通卡上,捷運將提供紙車票退款,而退款金額需高於1美元,亦可以是多張票加起來高於1美元。

