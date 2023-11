【KTSF】

近日有民眾發現,食品公司Tyson Foods品牌的恐龍形狀冷凍雞塊當中,含有微細的金屬碎片,公司主動宣佈召回大約3萬鎊的產品。

根據美國農業部(USDA),Tyson公司主動宣布回收的是29盎司塑膠袋包裝的恐龍形狀冷凍雞塊,包裝上的最佳日期為2024年9月4日,該產品在包括加州在內多個州份有售。

Tyson公司指,有民眾在該種雞塊中尋獲微細的金屬碎片,該公司基於慎重起見而將產品回收。

農業部則表示,有一宗報告指有人進食雞塊後造成口腔輕微受傷,呼籲民眾檢查家中是否有相關產品,並將受影響雞塊扔掉,或退回購買地點。

