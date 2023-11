【灣區新聞】法律漏洞導致聖荷西住宅發展計劃面臨縮水（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

南灣聖荷西市內興建更多住宅的發展計劃面臨縮水,有可能較原定計劃減少上千戶住宅,原因是法律出現漏洞,容許該市的「住房要素」未通過期間,開發商有權利縮減新建築計劃的住宅數目。

聖荷西必須在2031年應加州政府要求,增加62,000多戶住宅,但市府至今還未敲定如何在未來八年達到這個目標。

因應加州人口的快速增長,以及多地嚴重缺房問題,加州政府每八年就會要求縣或市政府在一定期限內,提出區內的住房開發藍圖,又稱之為「住房要素」,並獲得州府的批准。

而2023-2031年住房要素的截止日期是今年的1月31日,聖荷西至今還未通過州府批准,除了無法獲得部分州補助之外,另一項懲罰就是必須接受「建築商補救」(builder’s remedy)申請。

「建築商補救」措施就是允許建設公司繞過原本當地政府所設立的土地劃分計劃,例如在原本設定為住宅區,提出建設高樓大廈的請求,當地政府依法必須接受。

但在聖荷西卻出現相反的情況,原本在Berryessa捷運站旁有計劃建設3450戶住宅,現在開發商表示,因為經濟考量要透過「建商補救」縮減計劃至940戶住宅。

而這也不是單一個案,據《The Mercury News》向聖荷西市府索取資料,目前收到的19項「建築商補救」申請中,就有八項房屋發展計劃是要縮小建案。

市議員David Cohen表示,這不是「建築商補救」的原意,而聖荷西預估將因此流失約5,000戶住宅。

