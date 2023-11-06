【灣區新聞】法律漏洞導致聖荷西住宅發展計劃面臨縮水（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

南灣聖荷西市內興建更多住宅的發展計劃面臨縮水，有可能較原定計劃減少上千戶住宅，原因是法律出現漏洞，容許該市的「住房要素」未通過期間，開發商有權利縮減新建築計劃的住宅數目。

聖荷西必須在2031年應加州政府要求，增加62,000多戶住宅，但市府至今還未敲定如何在未來八年達到這個目標。

因應加州人口的快速增長，以及多地嚴重缺房問題，加州政府每八年就會要求縣或市政府在一定期限內，提出區內的住房開發藍圖，又稱之為「住房要素」，並獲得州府的批准。

而2023-2031年住房要素的截止日期是今年的1月31日，聖荷西至今還未通過州府批准，除了無法獲得部分州補助之外，另一項懲罰就是必須接受「建築商補救」（builder’s remedy）申請。

「建築商補救」措施就是允許建設公司繞過原本當地政府所設立的土地劃分計劃，例如在原本設定為住宅區，提出建設高樓大廈的請求，當地政府依法必須接受。

但在聖荷西卻出現相反的情況，原本在Berryessa捷運站旁有計劃建設3450戶住宅，現在開發商表示，因為經濟考量要透過「建商補救」縮減計劃至940戶住宅。

而這也不是單一個案，據《The Mercury News》向聖荷西市府索取資料，目前收到的19項「建築商補救」申請中，就有八項房屋發展計劃是要縮小建案。

市議員David Cohen表示，這不是「建築商補救」的原意，而聖荷西預估將因此流失約5,000戶住宅。

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