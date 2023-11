【灣區新聞】北灣Santa Rosa駭人兇殺案疑犯被警方拘捕

【KTSF】

北灣Santa Rosa兩天前發生駭人兇殺案,一名剛出獄的男子,將女死者的頭部割下逃走,警方已將疑犯拘捕。

Santa Rosa警方週六表示,兇殺案疑犯是24歲拉美裔男子Luis Gustavo Aroyo-Lopez,居住在Santa Rosa,週五在舊金山被逮捕。

警方表示,該男子最近才剛出獄,之前因使用致命武器襲擊和持有武器被關進加州監獄,被逮捕時據信還在PRCS釋放後社區監管之下。

Santa Rosa警方上星期四下午約3時40分接報,位於Pomo Trail 2500號路段一間住所內發生兇殺案,警方到達現場後,發現一名女死者頭部被割下。

而警方在住所內沒有發現死者的頭部,很快鎖定了24歲的拉美裔男性疑犯,被害人和疑犯可能是祖孫關係,但當局還未正式確認。

有不願露面的附近鄰居Jessica表示,案發當天看到疑犯敲門,還聽到被害人與疑犯的對話,沒有發現任何異狀,而被害人語氣聽來驚訝卻快樂,Jessica便放下心來,心想兩人認識。

不過三小時後,就聽到一名被害人的朋友驚恐的大叫,到處尋找被害人的頭顱,之後有被害家屬也抵達現場,警方仍在調查兇嫌的犯案動機。

