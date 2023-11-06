【灣區新聞】北灣Santa Rosa駭人兇殺案疑犯被警方拘捕

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北灣Santa Rosa兩天前發生駭人兇殺案，一名剛出獄的男子，將女死者的頭部割下逃走，警方已將疑犯拘捕。

Santa Rosa警方週六表示，兇殺案疑犯是24歲拉美裔男子Luis Gustavo Aroyo-Lopez，居住在Santa Rosa，週五在舊金山被逮捕。

警方表示，該男子最近才剛出獄，之前因使用致命武器襲擊和持有武器被關進加州監獄，被逮捕時據信還在PRCS釋放後社區監管之下。

Santa Rosa警方上星期四下午約3時40分接報，位於Pomo Trail 2500號路段一間住所內發生兇殺案，警方到達現場後，發現一名女死者頭部被割下。

而警方在住所內沒有發現死者的頭部，很快鎖定了24歲的拉美裔男性疑犯，被害人和疑犯可能是祖孫關係，但當局還未正式確認。

有不願露面的附近鄰居Jessica表示，案發當天看到疑犯敲門，還聽到被害人與疑犯的對話，沒有發現任何異狀，而被害人語氣聽來驚訝卻快樂，Jessica便放下心來，心想兩人認識。

不過三小時後，就聽到一名被害人的朋友驚恐的大叫，到處尋找被害人的頭顱，之後有被害家屬也抵達現場，警方仍在調查兇嫌的犯案動機。

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