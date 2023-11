【灣區新聞】聖荷西警員涉向疑犯開槍 事後發涉及種族歧視短訊

【KTSF】

聖荷西警察局長發文表示,一名參與去年墨西哥快餐店槍擊事件的警員已離開警隊,原因是內部調查顯示,他在事後曾發短訊,當中涉及種族歧視言論。

文中指出,Mark McNamara已在警隊工作六年,在2022年3月27日聖荷西市中心一間墨西哥快餐店內發生的一場毆鬥事件,McNamara開槍射擊事件中一名拿走槍手武器的男子,這名男子名叫K’uan Green,他身中四槍,並已對聖荷西市府提出訴訟。

監控片段顯示,Green制止毆鬥,並從一名肇事者手中拿走槍,並退出門外。

內部調查披露的訊息,包括McNamara和另一名警員之間關於槍擊事件的交流,當中包括「我討厭黑人」。

聖荷西市長馬漢對事件表示,需要採取零容忍的政策,並指該市一直在努力建立機制,來識別和淘汰有問題的警員,儘管如此,他表示,意識到仍然需要做更多的工作。

而收到短訊的現任警員已被安排行政休假,等待內部調查。

