【KTSF】

舊金山(三藩市)房屋局表示,Section 8第八段房屋補助券計劃的抽籤候補名單已經超過4萬人報名,數字亦突顯出房屋津貼的逼切性。

第八段房屋補助券是一項聯邦計劃,目的是提供租金補助給低收入家庭、長者和殘障人士,租客須支付他們每月收入的3分之1作為租金,而當局就會支付差額。

計劃在今年10月23起開始接受網上申請,計劃將以抽籤方式,隨機選出6,500名申請者,而截止日期為星期一下午5點。

當局表示,預計截止時將收到約6萬份申請,但由於只有6,500個名額,這代表每十個申請人,只有一個人會進入等候名單。

