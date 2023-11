【灣區新聞】史丹福大學有穆斯林學生被車撞倒 司機涉嫌針對向事主的種族指罵

【KTSF】

史丹福大學發生肇事不顧而去意外,一名阿拉伯裔的穆斯林學生被車輛撞倒,而司機則涉嫌向事主和他的種族指罵,當局將案件列作仇恨犯罪調查。

當局表示,在星期五下午約2點前,該名史丹福的阿拉伯裔學生,在過馬路的時候被一架車撞到,肇事司機加速駛走,途中涉嫌向事主和他的種族指罵。

事主受傷,沒有生命危險,目前留院當中。

當局形容,疑犯是一名20幾歲的白人男子,深色金短髮、戴圓框眼鏡、有鬍鬚,駕駛一架黑色2015年或更新的Toyota 4Runner多用途車。

事主表示,認出該名司機曾經在校園拍攝巴勒斯坦支持者,以進行起底或威脅學生。

有參與靜坐示威的學生表示,發生這件事雖然震驚,但某程度上則是意料中事,因為已經多次有阿拉伯裔和穆斯林學生遭到針對的跡象出現。

校方回應指,在以巴衝突升溫之際,正不斷確保能提供一個安全的校園環境 已經派出額外保安,又對該宗案件作出強烈譴責,Santa Clara縣警已介入調查。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。