【灣區新聞】台灣知名歌手齊豫將到灣區演唱為夏威夷山火災民籌款（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

夏威夷Maui島大火的善後工作還在持續中,慈濟北加州分會正值成立30週年之際週末將舉辦慈善演唱會,籌款幫助受夏威夷大火影響的災民,應邀到這場演唱會做慈善義演的台灣知名歌手齊豫接受本台專訪。

1979年發行的歌曲橄欖樹,是由三毛填詞,李泰祥譜曲,這首陪伴許多人成長的歌曲,至今仍膾炙人口,歌曲原唱齊豫將到灣區演唱。

齊豫說:「2023年算是疫情開放的一年,所以開始有很多演出的邀約,可是我心裡就覺得說,這次的再次的重新出發,再次得出去唱歌,覺得好像希望是從慈善或公益的,這樣的演出來開始,(可不可以講一下這次你會帶來哪些歌曲?)當然以前的一些經典一定會演唱的啦,就是橄欖樹啊、歡顏啊,這些大家耳熟能詳的,至少齊豫的歌,那後來我就有一些年輕朋友,是經由內地的一些欄目,譬如說歌手啊,那個時候唱了一些,可能不是齊豫自己原唱的歌。」

齊豫這次應慈濟北加州分會之邀,在該會的三十週年慈善感恩音樂會演唱,活動是為了幫助夏威夷Maui島災民籌款。

夏威夷Maui島8月初發生的大火,摧毀了當地知名歷史小鎮Lahaina,造成至少99人死亡,還有6人失蹤,當地民選官員估計,災後至少要五到十年才能完全復原,而且所需經費遠比Maui縣十億元的年度預算還高。

根據Maui小商業發展中心最新公布數據,原本有約1,100間商業的Lahaina,有約600間商業自8月8日大火以來至今仍關閉。

齊豫說:「每一次參與這樣的公益活動,心理都是保持一個想法,就是大家好、我自己也會好,所以其實公益之心是隨時都有的,那麼有任何的機會,隨手隨份的公益,都是應該去做的。」

齊豫還透露,求學時期曾經住過舊金山,她對這次舊地重遊充滿期待。

齊豫說:「舊金山其實對我來說是很熟悉的一個地方,所以我很喜歡舊金山,因為有同學在那邊,以前也曾經住過那邊,應該是在八零年代,然後那個時候母親在那邊,所以那時候有住一段時間,然後住的應該是日落區那邊。」

慈濟北加州分會邀請灣區民眾出席這場愛的饗宴,在捐款的同時,也可以欣賞到精彩的演出,除了齊豫演唱,還有灣區表演藝術團體演出。

慈濟慈善音樂會週末共舉辦兩場,分別在11月11日晚上7點,以及11月12日下午2點,地點都在Santa Clara Convention Center,詳情可致電(408) 457-6964查詢。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。