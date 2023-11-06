【灣區新聞】台灣知名歌手齊豫將到灣區演唱為夏威夷山火災民籌款（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

夏威夷Maui島大火的善後工作還在持續中，慈濟北加州分會正值成立30週年之際週末將舉辦慈善演唱會，籌款幫助受夏威夷大火影響的災民，應邀到這場演唱會做慈善義演的台灣知名歌手齊豫接受本台專訪。

1979年發行的歌曲橄欖樹，是由三毛填詞，李泰祥譜曲，這首陪伴許多人成長的歌曲，至今仍膾炙人口，歌曲原唱齊豫將到灣區演唱。

齊豫說：「2023年算是疫情開放的一年，所以開始有很多演出的邀約，可是我心裡就覺得說，這次的再次的重新出發，再次得出去唱歌，覺得好像希望是從慈善或公益的，這樣的演出來開始，（可不可以講一下這次你會帶來哪些歌曲？）當然以前的一些經典一定會演唱的啦，就是橄欖樹啊、歡顏啊，這些大家耳熟能詳的，至少齊豫的歌，那後來我就有一些年輕朋友，是經由內地的一些欄目，譬如說歌手啊，那個時候唱了一些，可能不是齊豫自己原唱的歌。」

齊豫這次應慈濟北加州分會之邀，在該會的三十週年慈善感恩音樂會演唱，活動是為了幫助夏威夷Maui島災民籌款。

夏威夷Maui島8月初發生的大火，摧毀了當地知名歷史小鎮Lahaina，造成至少99人死亡，還有6人失蹤，當地民選官員估計，災後至少要五到十年才能完全復原，而且所需經費遠比Maui縣十億元的年度預算還高。

根據Maui小商業發展中心最新公布數據，原本有約1,100間商業的Lahaina，有約600間商業自8月8日大火以來至今仍關閉。

齊豫說：「每一次參與這樣的公益活動，心理都是保持一個想法，就是大家好、我自己也會好，所以其實公益之心是隨時都有的，那麼有任何的機會，隨手隨份的公益，都是應該去做的。」

齊豫還透露，求學時期曾經住過舊金山，她對這次舊地重遊充滿期待。

齊豫說：「舊金山其實對我來說是很熟悉的一個地方，所以我很喜歡舊金山，因為有同學在那邊，以前也曾經住過那邊，應該是在八零年代，然後那個時候母親在那邊，所以那時候有住一段時間，然後住的應該是日落區那邊。」

慈濟北加州分會邀請灣區民眾出席這場愛的饗宴，在捐款的同時，也可以欣賞到精彩的演出，除了齊豫演唱，還有灣區表演藝術團體演出。

慈濟慈善音樂會週末共舉辦兩場，分別在11月11日晚上7點，以及11月12日下午2點，地點都在Santa Clara Convention Center，詳情可致電(408) 457-6964查詢。

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