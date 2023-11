【灣區新聞】Moscone會展中心旁的Yerba Buena花園美化工程完成（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

適逢亞太經合組織峰會的來臨,舊金山(三藩市)Moscone會展中心旁的Yerba Buena花園周圍的美化工程亦已經完成,當中包括兩名當代藝術家設計的兩幅大型壁畫。

Yerba Buena花園周圍的美化工程項目完成,有色彩繽紛的藝術品,以及8,600多棵綠化植物,其中包括菲律賓裔壁畫藝術家Dee Jae Pa’este創作的大型壁畫,藝術家希望灣區人透過壁畫,找到自己同城市的聯繫。

Yerba Buena保護委員會董事會主席Ken Bukowski說:「我們今天慶祝的景觀和壁畫,都是加州火車Caltrain撥款的一部分,另外亦跟市長辦公室、舊金山交通局、社區組織,以及Moscone會展中心夥伴合作,項目的名稱強調聯繫,因為藝術創作,將交通與我們身後的花園連接起來。」

舊金山市府行政官 朱嘉文(Carmen Chu)說:「美化的作用一來是認識到,這個空間為社區而設的重要,也作為這裡的交通中心,我們很興奮地宣布,這個美麗的景觀的建成。」

項目是Yerba Buena花園保護協會和舊金山交通局之間的合作項目,由加州火車撥款180萬元資助,美化花園南部以及附近4街、Folsom街和3街。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。