【國際新聞】以軍稱已全面包圍加沙城 並把加沙地帶一分為二

以軍稱已全面包圍加沙城,將加沙地帶一分為二,指戰事正處於重要階段。以色列傳媒報道,以軍將於48小時內進入加沙城。總理內塔尼亞胡重申,除非哈馬斯釋放所有人質,否則不會停火。

入夜後的加沙城,以軍炮火繼續猛烈轟炸,市內傳出多下巨響。有記者形容這輪空襲是自上月初哈馬斯突襲以色列以來,以軍對加沙地帶最猛烈的攻勢。

以軍發放部隊深入加沙的片段,稱在北部的部隊已經抵達海岸線,全面包圍加沙城,更將加沙地帶分為南北兩面,形容戰事處於重要階段。

軍方又搜查北部一個城鎮,在一間房屋檢獲大量步槍、炸藥、手榴彈和自殺式無人機等,以軍稱會繼續加強地面攻勢,並承諾允許平民向南撤離。

總理內塔尼亞胡到訪南部的空軍基地,聽取軍官匯報戰況,重申哈馬斯必須釋放所有人質,以軍才會停火。多次呼籲停火的約旦國王阿卜杜拉二世指,軍方向加沙的戰地醫院空投緊急醫療物資,支援受傷巴人。

以色列與黎巴嫩的衝突亦加劇,以軍指黎巴嫩真主黨襲擊北部城鎮,於是發炮還擊;黎巴嫩南部則有汽車被擊中,多名平民死傷。

