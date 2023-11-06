【國際新聞】以軍稱已全面包圍加沙城 並把加沙地帶一分為二

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以軍稱已全面包圍加沙城，將加沙地帶一分為二，指戰事正處於重要階段。以色列傳媒報道，以軍將於48小時內進入加沙城。總理內塔尼亞胡重申，除非哈馬斯釋放所有人質，否則不會停火。

入夜後的加沙城，以軍炮火繼續猛烈轟炸，市內傳出多下巨響。有記者形容這輪空襲是自上月初哈馬斯突襲以色列以來，以軍對加沙地帶最猛烈的攻勢。

以軍發放部隊深入加沙的片段，稱在北部的部隊已經抵達海岸線，全面包圍加沙城，更將加沙地帶分為南北兩面，形容戰事處於重要階段。

軍方又搜查北部一個城鎮，在一間房屋檢獲大量步槍、炸藥、手榴彈和自殺式無人機等，以軍稱會繼續加強地面攻勢，並承諾允許平民向南撤離。

總理內塔尼亞胡到訪南部的空軍基地，聽取軍官匯報戰況，重申哈馬斯必須釋放所有人質，以軍才會停火。多次呼籲停火的約旦國王阿卜杜拉二世指，軍方向加沙的戰地醫院空投緊急醫療物資，支援受傷巴人。

以色列與黎巴嫩的衝突亦加劇，以軍指黎巴嫩真主黨襲擊北部城鎮，於是發炮還擊；黎巴嫩南部則有汽車被擊中，多名平民死傷。

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