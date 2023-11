【毛小孩專題】美國獸醫出現短缺 帶您了解獸醫這個職業（視頻）

【KTSF】

由於養寵物的人越來越多,過去被認為是冷門科系的獸醫系現在越來越熱門,而且獸醫一職短缺,本集的《毛小孩》單元,帶您了解獸醫這個職業。

Raj Salwan是Fremont市議員,但他還有一個身分—獸醫。

Salwan醫生說:「當我會走路的時候,我就帶很多狗回家,我有很多貓狗,我爸媽總是說別再帶回來,我就是那些瘋狂小孩之一。」

Salwan醫生的父親也是退休獸醫,專門醫治大型動物,在他小時候,就看過父親接生小牛,留下了難忘的印象。

Salwan醫生說:「我的第一個記憶是,當他接生一頭小牛時,在某種程度上非常噁心,但你知道他們必須用手把小牛拉出來,然後你看到生命的光芒,一秒鐘牠就出來了,牠掉下來了,是非常噁心,接著牠開始四處走動,而且很活躍,牛媽媽舔了小牛,之後清理乾淨,這是一次令人驚奇的經歷,在我的腦海中結晶,你可以如何幫助動物。」

也因此,Salwan醫生從小立志要當獸醫,他花了3年的時間拿到學士學位,然後直接進入獸醫學院,以優異的成績畢業。

要在美國擔任獸醫,需要獲得認可學校的獸醫博士學位(D.V.M),獸醫學校通常需要四年才能完成,前三年是課堂學習,最後一年通常包括臨床經驗。

Salwan醫生是Fremont TriCity獸醫院負責人,專門治療小動物,治療小動物跟大動物有甚麼區別呢?

Salwan醫生說:「是的,有一些相似之處,例如他們都有心臟,他們都有胃,他們都有腎臟,器官,但有細微的差別,所以在學校我們關注不同的東西,例如,像牛有四個胃,所以我們更關注這個,還有什麼,就像馬是踮起腳尖的,因為牠要跑步,所以牠有更多與腳有關的問題,所以我們深入研究不同的韌帶、不同的蹄子,有一些基本的像是胚胎,所有物種看起來都很相似,但總的來說,我們甚麼都學。」

Salwan醫生說,當獸醫最大的挑戰就是,你的病人不會告訴你牠那裡不舒服,你也不可能問牠感覺如何,要細心地去觀察到底是哪裡有問題,很多都是細微的線索,經驗非常重要。

此外,現在的人,都把寵物當作自己的家人,毛小孩過世,就像自己的親人過世一樣難過,和其他與臨終和死亡事件有關的醫護人員一樣,獸醫對於討論安樂死的問題,和告知寵物主人壞消息的問題,也心有顧慮。

Salwan說:「不久前我們才執行一個安樂死,這並不容易,但我們從大局著眼,像這個個案,這隻貓已經在受苦,體重掉了很多,不吃,非常虛弱,情況很糟,我們評量結果,認為這是正確的決定,所以將牠安樂死,身為獸醫並不容易,這是我們做的最困難的事,將寵物安樂死。」

由於疫情期間寵物收養量激增,並且從該行業退休的獸醫比畢業的獸醫還多,美國確實存在獸醫短缺,對於有志當獸醫的年輕人,Salwan醫生說,光愛動物是不夠的。

Salwan醫生說:「所以我最重要的建議是,不要因為熱愛動物而成為獸醫,你必須足夠熱愛動物才能照顧牠們,所以你必須在獸醫辦公室工作,不光只是義務當救援人員,或是在收容中心做義工,你必須做真正的工作,因為很多人不明白他們會碰到的狀況。」

因為獸醫不只是穿著白袍走來走去,需要親自動手,有很多東西其實是很骯髒,氣味不好聞,要問自己能不能適應。

此外,還要有良好的溝通技巧,因為到時候不只看貓看狗,還要跟主人溝通。

Salwan醫生說:「有時他們情緒激動,會放在心上,就像他們的孩子一樣,所以我認為知道與客戶合作,有良好的客戶技巧,我會鼓勵我們所有的年輕人,參與志願者工作,與你的導師一起,並嘗試做真正的工作,這樣你就能更好地理解需要什麼。」

當毛小孩生病,醫藥費也不便宜,下集毛小孩單元跟大家談寵物醫療保險。

