【毛小孩專題】美國獸醫出現短缺 帶您了解獸醫這個職業（視頻）

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由於養寵物的人越來越多，過去被認為是冷門科系的獸醫系現在越來越熱門，而且獸醫一職短缺，本集的《毛小孩》單元，帶您了解獸醫這個職業。

Raj Salwan是Fremont市議員，但他還有一個身分—獸醫。

Salwan醫生說：「當我會走路的時候，我就帶很多狗回家，我有很多貓狗，我爸媽總是說別再帶回來，我就是那些瘋狂小孩之一。」

Salwan醫生的父親也是退休獸醫，專門醫治大型動物，在他小時候，就看過父親接生小牛，留下了難忘的印象。

Salwan醫生說：「我的第一個記憶是，當他接生一頭小牛時，在某種程度上非常噁心，但你知道他們必須用手把小牛拉出來，然後你看到生命的光芒，一秒鐘牠就出來了，牠掉下來了，是非常噁心，接著牠開始四處走動，而且很活躍，牛媽媽舔了小牛，之後清理乾淨，這是一次令人驚奇的經歷，在我的腦海中結晶，你可以如何幫助動物。」

也因此，Salwan醫生從小立志要當獸醫，他花了3年的時間拿到學士學位，然後直接進入獸醫學院，以優異的成績畢業。

要在美國擔任獸醫，需要獲得認可學校的獸醫博士學位（D.V.M），獸醫學校通常需要四年才能完成，前三年是課堂學習，最後一年通常包括臨床經驗。

Salwan醫生是Fremont TriCity獸醫院負責人，專門治療小動物，治療小動物跟大動物有甚麼區別呢？

Salwan醫生說：「是的，有一些相似之處，例如他們都有心臟，他們都有胃，他們都有腎臟，器官，但有細微的差別，所以在學校我們關注不同的東西，例如，像牛有四個胃，所以我們更關注這個，還有什麼，就像馬是踮起腳尖的，因為牠要跑步，所以牠有更多與腳有關的問題，所以我們深入研究不同的韌帶、不同的蹄子，有一些基本的像是胚胎，所有物種看起來都很相似，但總的來說，我們甚麼都學。」

Salwan醫生說，當獸醫最大的挑戰就是，你的病人不會告訴你牠那裡不舒服，你也不可能問牠感覺如何，要細心地去觀察到底是哪裡有問題，很多都是細微的線索，經驗非常重要。

此外，現在的人，都把寵物當作自己的家人，毛小孩過世，就像自己的親人過世一樣難過，和其他與臨終和死亡事件有關的醫護人員一樣，獸醫對於討論安樂死的問題，和告知寵物主人壞消息的問題，也心有顧慮。

Salwan說：「不久前我們才執行一個安樂死，這並不容易，但我們從大局著眼，像這個個案，這隻貓已經在受苦，體重掉了很多，不吃，非常虛弱，情況很糟，我們評量結果，認為這是正確的決定，所以將牠安樂死，身為獸醫並不容易，這是我們做的最困難的事，將寵物安樂死。」

由於疫情期間寵物收養量激增，並且從該行業退休的獸醫比畢業的獸醫還多，美國確實存在獸醫短缺，對於有志當獸醫的年輕人，Salwan醫生說，光愛動物是不夠的。

Salwan醫生說：「所以我最重要的建議是，不要因為熱愛動物而成為獸醫，你必須足夠熱愛動物才能照顧牠們，所以你必須在獸醫辦公室工作，不光只是義務當救援人員，或是在收容中心做義工，你必須做真正的工作，因為很多人不明白他們會碰到的狀況。」

因為獸醫不只是穿著白袍走來走去，需要親自動手，有很多東西其實是很骯髒，氣味不好聞，要問自己能不能適應。

此外，還要有良好的溝通技巧，因為到時候不只看貓看狗，還要跟主人溝通。

Salwan醫生說：「有時他們情緒激動，會放在心上，就像他們的孩子一樣，所以我認為知道與客戶合作，有良好的客戶技巧，我會鼓勵我們所有的年輕人，參與志願者工作，與你的導師一起，並嘗試做真正的工作，這樣你就能更好地理解需要什麼。」

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