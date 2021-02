【KTSF】

相信許多觀眾都喜愛養寵物,以及愛護動物,大家知不知道全美國設備最完善、最新最先進的動物照顧及服務中心在哪裡呢?

南灣Santa Clara縣在San Martin設立的動物服務中心周五開幕,這個中心面積有37,000平方呎,還有讓動物活動的土地佔地8英畝,是全國最完善由政府營運的動物服務中心。

有了這個新的設施,工作人員每年可以照顧8千隻動物,包括為牠們尋找寄養家庭。

另外,這個中心也為寵物提供收費的醫療服務,為寵物貓狗提供住宿服務等,因為佔地廣大,中心也可以照顧體型大的動物。

詳情可上網:http://aplace4animals.com查詢。

