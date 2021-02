東灣三谷地區多間餐館舉辦促銷活動

【KTSF】

灣區餐館受到疫情打擊,許多瀕臨永久結業的命運,東灣Tri Valley地區就主辦了促銷活動,希望吸引人們出來光顧。

東灣Pleasanton市周五晚上的天氣雖然比較涼,但街上有現場音樂,給這些戶外用餐的民眾增添氣氛。

一些餐館推出特價套餐來吸引顧客,受訪業者表示,大家都知道餐館的生意非常難做,從Danville到Pleasanton的約40間餐館首次參與主辦名為Taste Tri-Valley的促銷活動,目的是希望這些餐館能夠在疫情下生存,出來用餐的民眾則希望透過錢包行動來支持這些餐館。

促銷活動從周五開始,一直舉行到2月28日,用餐更多則有更多機會在抽獎中贏取餐館禮券。

用餐最多次的民眾,則可以贏得一個在東灣渡假的機會。

有興趣的民眾可以在網上搜尋Taste Tri-Valley取得更多資料。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。