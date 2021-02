【KTSF 郭柟報導】

本集的農曆新年專題,記者郭柟會同大家分享重拾過年味道的經歷,用有限的廚藝製作童年最愛的過年食品蘿蔔糕。

