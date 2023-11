【KTSF】

以色列在當地時間週日早晨空襲加沙地區一個難民營,造成至少40多人死亡,舊金山(三藩市)週六有過萬民眾上街示威。

從哈瑪斯發動恐怖襲擊,引發50年來最嚴重的以巴衝突已經四星期,在舊金山抗議以色列無止境地攻擊加沙地區的民眾人數越來越多,他們希望能夠透過示威,影響美國政府的立場。

舊金山市府大樓外,週六有逾萬人參與集會,支持巴勒斯坦人民。

這對住在北灣的夫婦,太太表示,在新聞上看到的畫面,讓自己覺得要站出來,呼籲停止殺戮,卻覺得好像沒人能聽見停戰的呼籲。

先生則表示,感受到全球的示威似乎開始產生效應,自己的兒子在英國示威,也看到同樣眾多人潮。

示威主辦者表示,因為社交媒體,視頻與照片的快速流傳,許多之前不會站出來的人,也開始加入街頭示威。

