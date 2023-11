【有線新聞】

有報道指俄羅斯總統普京決定在明年大選競逐連任。

路透社稱,有6個消息來源都證實普京尋求連任,指消息人士因為克里姆林宮政治的敏感性,不能公開身份,但指普京的決定已向下級傳達,顧問正籌備競選工作。

普京在1999年接替葉利欽成為代總統,一年後正式上任,受憲法限制下在2008年轉任總理,修憲後在2012年再出任總統至今。

烏克蘭總統澤連斯基早前據報亦敲定明年舉行總統大選,亦是在3月,並可能會競逐連任。

